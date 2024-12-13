Crie um vídeo de 60 segundos de narrativa histórica e cultural para educadores de história, detalhando a evolução de uma tradição antiga específica. O estilo visual deve ser rico em imagens históricas autênticas e personagens animados, usando uma narração em off para uma experiência imersiva. Aproveite os avatares de AI da HeyGen e a geração de narração para dar vida às figuras históricas e à narração, tornando-o um resultado atraente do Gerador de Vídeos Culturais de AI.

