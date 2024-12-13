Para criadores de vídeos de expansão culinária, a HeyGen oferece controles de branding abrangentes, permitindo que você integre seu logotipo e cores da marca perfeitamente em todos os seus vídeos. Através da Geração de Vídeo de Ponta a Ponta e modelos personalizáveis, você pode garantir uma presença de marca consistente e profissional em todo o seu conteúdo.