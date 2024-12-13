Sim, o HeyGen oferece uma seleção de "modelos de vídeo de RSC personalizáveis" projetados para acelerar a criação de conteúdo. Esses modelos oferecem uma base para o seu "Vídeo de Iniciativa de RSC", que você pode personalizar com a mensagem específica e identidade visual da sua marca usando nossos "controles de Branding". Isso ajuda a manter a consistência da marca enquanto você cria suas "histórias impactantes".