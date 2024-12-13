Criador de vídeos de RSC: Crie histórias impactantes facilmente

Amplifique seu impacto de RSC. Crie vídeos profissionais com modelos personalizáveis e garanta a consistência da marca usando nossos controles de Branding.

526/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo vibrante de 30 segundos mostrando o voluntariado dos funcionários em um projeto comunitário local, com o objetivo de inspirar outros funcionários e engajar a comunidade local. O estilo visual deve ser autêntico e dinâmico, repleto de música de fundo energética e sobreposições de texto na tela capturando o entusiasmo. Utilize os avatares de IA do HeyGen para apresentar brevemente o líder do projeto ou narrar conquistas importantes, aprimorando suas habilidades de contar histórias e criando vídeos de RSC envolventes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 60 segundos anunciando a nova parceria educacional da sua empresa, especificamente para instituições educacionais e partes interessadas internas. O vídeo deve ter um estilo visual corporativo profissional e limpo, incorporando gráficos claros e uma narração direta. Comece com um dos modelos de vídeo de RSC personalizáveis do HeyGen para agilizar a produção como um criador de vídeos de RSC, garantindo consistência de marca e rápida implementação.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 30 segundos resumindo os diversos esforços de RSC do seu ano, destinado a investidores e ao público em geral que busca uma visão geral do seu impacto social. Adote uma apresentação visual em estilo de montagem com cortes rápidos de várias atividades, acompanhada por música de fundo inspiradora e legendas/captions proeminentes e fáceis de ler. Essa abordagem ajuda a comunicar suas histórias impactantes de forma clara, mesmo sem som, usando modelos de vídeo versáteis.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de RSC

Crie vídeos de RSC impactantes sem esforço com ferramentas alimentadas por IA e modelos personalizáveis, mostrando suas iniciativas com qualidade profissional e branding.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Escolha entre os modelos de vídeo de RSC personalizáveis do HeyGen, utilizando a extensa biblioteca de modelos e cenas para começar rapidamente sua história impactante.
2
Step 2
Adicione Elementos de IA Envolventes
Enriqueça sua mensagem incorporando os avatares de IA do HeyGen para entregar sua narrativa, trazendo sua iniciativa de RSC à vida com capacidades avançadas.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Integre o logotipo e as cores da sua empresa usando os controles de branding do HeyGen para manter uma aparência consistente e profissional, reforçando suas histórias impactantes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Otimize seu vídeo para várias plataformas com o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen, permitindo que você compartilhe amplamente seu vídeo de RSC envolvente e destaque seu impacto positivo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque os Sucessos das Iniciativas de RSC

.

Produza vídeos envolventes que mostrem efetivamente os resultados positivos e sucessos de suas iniciativas de Responsabilidade Social Corporativa.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de RSC impactantes?

O HeyGen atua como seu intuitivo "criador de vídeos de RSC", permitindo que você produza "vídeos de RSC" envolventes com facilidade. Aproveite nossa plataforma para criar "histórias impactantes" usando "avatares de IA" realistas e uma variedade de "modelos de vídeo" para transmitir sua mensagem de forma eficaz. Isso capacita você a destacar suas iniciativas de Responsabilidade Social Corporativa com habilidades profissionais de "contação de histórias".

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para a produção de vídeos de Responsabilidade Social Corporativa?

O HeyGen incorpora avançados "recursos de IA" para otimizar sua "produção de vídeos de Responsabilidade Social Corporativa". Você pode utilizar "avatares de IA" realistas para apresentar sua mensagem e se beneficiar de poderosas capacidades de "geração de voz", transformando texto diretamente em fala. Isso torna a criação de um "Vídeo de Iniciativa de RSC" profissional eficiente e acessível.

Existem modelos de vídeo de RSC personalizáveis disponíveis no HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece uma seleção de "modelos de vídeo de RSC personalizáveis" projetados para acelerar a criação de conteúdo. Esses modelos oferecem uma base para o seu "Vídeo de Iniciativa de RSC", que você pode personalizar com a mensagem específica e identidade visual da sua marca usando nossos "controles de Branding". Isso ajuda a manter a consistência da marca enquanto você cria suas "histórias impactantes".

Como posso garantir que meu vídeo de RSC do HeyGen seja compartilhável em várias plataformas?

O HeyGen oferece opções de saída versáteis para ajudar você a "Compartilhar Amplamente Seu Vídeo de RSC". Nossa plataforma permite "redimensionamento de proporção e exportações", garantindo que seus "vídeos de RSC" sejam otimizados para diferentes destinos, como plataformas de "mídia social". Além disso, legendas automáticas podem aumentar a acessibilidade para um público mais amplo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo