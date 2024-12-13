Gerador de Vídeos de Iniciativas de RSC: Crie Vídeos Impactantes

Crie vídeos envolventes de RSC e eleve seu impacto através de narrativas personalizadas com avatares de IA realistas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para um vídeo narrativo de 60 segundos mostrando o impacto recente de uma empresa na comunidade, o objetivo é ressoar com membros da comunidade local e potenciais funcionários. Apresentando visuais autênticos e emocionantes de engajamento direto com a comunidade e entrevistas com beneficiários, este vídeo utilizará legendas do HeyGen para garantir acessibilidade, aprimorando assim a narrativa personalizada e a transparência.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo conciso de 30 segundos delineando a visão e os valores gerais de RSC de uma empresa. Destinado a investidores e parceiros B2B, este material deve empregar uma estética corporativa profissional e limpa, com gráficos nítidos e um avatar de IA confiante apresentando as informações, criado de forma eficiente usando o recurso de avatares de IA do HeyGen para transmitir uma marca forte e contar efetivamente sua narrativa de RSC.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo dinâmico de 20 segundos para redes sociais promovendo um esforço filantrópico específico. Este vídeo deve atingir um público geral amplo e potenciais doadores com visuais rápidos e envolventes mostrando o esforço em ação, complementados por uma trilha sonora animada e otimizados para várias plataformas usando o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen para maximizar o alcance de seus vídeos impactantes.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Iniciativas de RSC

Produza rapidamente vídeos envolventes de Responsabilidade Social Corporativa para compartilhar efetivamente o impacto de sua organização e engajar seu público.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de iniciativa de RSC no gerador. Nossa plataforma usa capacidades avançadas de conversão de texto para vídeo a partir de roteiros para instantaneamente converter sua narrativa em uma história visual, estabelecendo a base para seu vídeo impactante.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Enriqueça seu vídeo selecionando entre vários modelos e avatares de IA, e aplique seus controles de marca específicos, incluindo logotipos e cores, para manter uma identidade organizacional consistente. Isso garante que sua mensagem seja tanto profissional quanto reconhecível.
3
Step 3
Adicione Narrações e Mídia
Eleve sua narrativa com a geração de narrações profissionais para adicionar uma camada emocional à sua mensagem. Você também pode fazer upload de suas próprias mídias, como fotos ou vídeos, para personalizar ainda mais sua narrativa de RSC e destacar momentos-chave.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Impactante
Uma vez que seu vídeo esteja perfeito, exporte-o facilmente no formato e proporção de aspecto desejados. Seu vídeo de RSC envolvente e finalizado está agora pronto para ser compartilhado em todas as plataformas para promover a conscientização e inspirar ação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Impacto Comunitário

Crie narrativas de vídeo envolventes que destacam os benefícios reais e as mudanças positivas geradas por seus programas e parcerias de RSC.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar nossa narrativa de RSC?

O HeyGen transforma sua narrativa de RSC ao possibilitar a criação de vídeos envolventes com narrativas personalizadas. Utilize avatares de IA e narrações naturais para transmitir sua mensagem com linguagem emotiva, tornando suas iniciativas de RSC verdadeiramente impactantes.

O HeyGen oferece modelos personalizáveis para vídeos de iniciativas de RSC?

Sim, o HeyGen fornece modelos personalizáveis especificamente projetados para vídeos de iniciativas de RSC. Você pode facilmente integrar sua marca, incluindo logotipos, títulos, músicas e transições, para criar uma narrativa visual poderosa e consistente que ressoe com seu público.

Quais recursos o HeyGen oferece para criar vídeos impactantes de relatórios ESG?

O HeyGen ajuda você a criar vídeos poderosos de RSC que comunicam efetivamente seus esforços de ESG para relatórios. Aproveite a conversão de texto para vídeo a partir de roteiros e narrações de IA para gerar conteúdo envolvente que promove a conscientização e pode ser facilmente compartilhado em várias plataformas, contribuindo para melhores relatórios ESG.

O HeyGen pode utilizar avatares de IA para personalizar a mensagem de RSC?

Absolutamente, o HeyGen permite que você use avatares de IA para narrativas personalizadas em seus vídeos de RSC. Esses avatares podem transmitir sua mensagem com autenticidade e engajamento, ajudando a conectar-se com seu público em um nível mais profundo para vídeos de impacto comunitário e esforços filantrópicos.

