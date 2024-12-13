Crie um vídeo de notícias de criptomoedas de 45 segundos para jovens investidores ávidos por atualizações de mercado, com um estilo visual elegante e minimalista e uma narração energética e autoritária. Utilize os avatares e a geração de narração da HeyGen para entregar uma notícia de última hora sobre o lançamento do mais recente protocolo DeFi, tornando informações complexas acessíveis e envolventes para um público conhecedor de finanças.

Gerar Vídeo