O HeyGen utiliza IA avançada para simplificar todo o processo de criação de anúncios de vídeo de IA, desde o script até a produção final. Com recursos como conversão de texto para vídeo e narrações de IA, você pode produzir anúncios de vídeo profissionais de forma eficiente, sem precisar de experiência extensa em edição de vídeo.