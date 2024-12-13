Criador de Vídeos Publicitários de Cripto: Crie Anúncios Impressionantes Rápido

Gere vídeos explicativos de criptomoeda de alta qualidade e anúncios com narração envolvente em minutos.

327/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma visão geral de vídeos explicativos de blockchain de 45 segundos para instituições financeiras e executivos corporativos que consideram soluções de blockchain, utilizando gráficos corporativos polidos, animações sutis e uma narração autoritária e clara criada com o recurso de texto para vídeo do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um anúncio de 60 segundos do Criador de Vídeos de IA promovendo um novo protocolo DeFi, voltado para usuários e desenvolvedores de DeFi em busca de novas oportunidades de investimento, apresentado com uma estética elegante e futurista, avatares de IA envolventes explicando conceitos financeiros complexos de forma clara, acompanhado por uma trilha sonora sofisticada de sintetizador.
Prompt de Exemplo 3
Crie um snippet conciso de 15 segundos de vídeo publicitário para redes sociais, direcionado a usuários existentes de exchanges de criptomoedas em busca de novos recursos convenientes, apresentando demonstrações de interface brilhantes e fáceis de usar, transições rápidas e um tom otimista e amigável, aproveitando os modelos e cenas do HeyGen para produção rápida.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Publicitários de Cripto

Crie rapidamente vídeos publicitários de cripto profissionais com IA, do conceito à conclusão, aumentando o alcance e o engajamento do seu projeto de blockchain.

1
Step 1
Escolha um Modelo Dinâmico
Selecione entre uma variedade de "modelos" pré-desenhados voltados para conteúdo de cripto e blockchain, dando ao seu anúncio de vídeo um ponto de partida profissional. Isso ajuda você a iniciar seu processo de "criador de vídeos publicitários" de forma eficiente.
2
Step 2
Gere Seu Script com IA
Insira suas ideias ou palavras-chave e aproveite o recurso "Texto para vídeo a partir de script" para gerar automaticamente uma narrativa envolvente para seu "Criador de Vídeos de IA".
3
Step 3
Adicione Avatares de IA e Narrações Envolventes
Dê vida ao seu script selecionando "avatares de IA" realistas para apresentar sua mensagem, aumentando o engajamento e fazendo seu vídeo impulsionado por "IA" se destacar.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Anúncio
Finalize seus "anúncios de vídeo" aplicando branding, depois use o recurso de "redimensionamento de proporção e exportações" para preparar seu vídeo para qualquer plataforma, garantindo uma entrega de alta qualidade ao seu público-alvo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos Explicativos de Blockchain e Educação

.

Produza vídeos explicativos de blockchain e cursos educacionais com IA, simplificando tópicos complexos para uma compreensão e adoção mais ampla do público.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar minha produção de vídeos publicitários de cripto?

O HeyGen capacita você a criar vídeos publicitários de cripto envolventes com avatares de IA realistas e poderosas capacidades de texto para vídeo. Você pode gerar rapidamente anúncios de vídeo de alta qualidade, até mesmo vídeos explicativos de blockchain, em minutos, economizando tempo e recursos significativos.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para criadores de vídeos publicitários?

O HeyGen oferece um conjunto abrangente de ferramentas criativas, incluindo modelos personalizáveis e uma robusta biblioteca de mídia, para simplificar seu processo de criação de vídeos publicitários. Utilize o gerador de scripts e narrações de IA para dar vida à sua visão para vários anúncios de vídeo, incluindo vídeos de produtos e anúncios UGC.

Os avatares de IA do HeyGen podem ser usados para vídeos explicativos de blockchain?

Absolutamente, a diversa gama de avatares de IA do HeyGen é perfeita para criar vídeos explicativos de blockchain envolventes e outros conteúdos educacionais. Eles fornecem uma presença profissional e consistente na tela, ajudando você a comunicar efetivamente tópicos complexos.

Como o HeyGen simplifica a criação de anúncios de vídeo de IA?

O HeyGen utiliza IA avançada para simplificar todo o processo de criação de anúncios de vídeo de IA, desde o script até a produção final. Com recursos como conversão de texto para vídeo e narrações de IA, você pode produzir anúncios de vídeo profissionais de forma eficiente, sem precisar de experiência extensa em edição de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo