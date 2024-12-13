Gerador de Vídeos de Treinamento para Cruzeiros para Aprendizado Eficiente de Funcionários

Transforme seu conteúdo em lições envolventes com avatares de IA impressionantes para cursos online atraentes.

480/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
É necessário um vídeo instrucional envolvente de 45 segundos para a equipe de cruzeiros existente, atualizando-os sobre novas políticas de atendimento ao cliente e reforçando a importância da excelência no serviço. Este vídeo deve empregar um estilo visual dinâmico com "legendas" embutidas para acessibilidade e um tom de áudio caloroso e encorajador. Utilize as capacidades de "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para transformar documentos de políticas em conteúdo de "treinamento de funcionários" atraente.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo moderno e limpo de 90 segundos, projetado para gerentes de linhas de cruzeiro criando "cursos online" sobre o uso do sistema de comunicação interna do navio. O vídeo precisa de um estilo visual instrucional, utilizando fortemente a "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" para visuais relevantes, e uma voz amigável e profissional. Aproveite os "Modelos e cenas" da HeyGen para montar rapidamente "conteúdo de vídeo personalizado" adaptado para diferentes departamentos.
Prompt de Exemplo 3
Um módulo de treinamento crucial de 2 minutos precisa ser produzido para a equipe do departamento de TI, focando na solução de problemas básicos de rede a bordo. O vídeo deve ter um estilo visual técnico e nítido, entrega de informações detalhadas e uma "geração de narração" conhecedora e confiante. Este resultado do "gerador de vídeo de treinamento de cruzeiro" deve ser adaptável a várias plataformas, então garanta que "redimensionamento de proporção e exportações" estejam otimizados para visualização tanto em desktop quanto em dispositivos móveis.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento para Cruzeiros

Crie de forma eficiente vídeos de treinamento para cruzeiros envolventes e personalizados com avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, otimizando a integração de funcionários e os esforços de L&D.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Selecione um Avatar de IA
Comece escrevendo seu roteiro de treinamento e, em seguida, escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para representar seus instrutores ou guias, garantindo uma apresentação profissional e envolvente para sua equipe de cruzeiro.
2
Step 2
Gere Narrações e Adicione Visuais
Utilize nosso recurso avançado de geração de narração para dar vida ao seu roteiro instantaneamente. Aprimore ainda mais seu conteúdo de treinamento integrando mídia de estoque relevante ou carregando seus próprios visuais personalizados para ilustrar procedimentos-chave.
3
Step 3
Aplique Branding e Refine Seu Vídeo
Mantenha a consistência da marca aplicando o logotipo e as cores da sua empresa usando os controles de Branding. Adicione facilmente legendas para acessibilidade e revise seu vídeo para garantir que ele atenda aos seus objetivos de treinamento.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seus Vídeos de Treinamento
Finalize seu projeto selecionando a proporção desejada e exportando seus vídeos de treinamento de alta qualidade. Distribua-os de forma integrada em suas plataformas internas ou cursos online para educar suas equipes de cruzeiro de maneira eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e motive o público com vídeos motivacionais

.

Motivar a equipe de cruzeiros e reforçar comportamentos positivos com mensagens de vídeo atraentes e inspiradoras para um ambiente de trabalho próspero.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento com IA?

HeyGen é um avançado gerador de vídeos com IA que simplifica a produção de vídeos de treinamento de alta qualidade. Ele transforma roteiros de texto em conteúdo de vídeo envolvente usando avatares de IA realistas e geração de narração sofisticada, reduzindo significativamente o tempo e a complexidade da produção.

Posso personalizar elementos de marca e visuais nos vídeos criados com o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece controles abrangentes de branding que permitem personalizar o conteúdo do vídeo com seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas. Nossas robustas ferramentas de edição de vídeo e diversos modelos garantem que seus vídeos reflitam consistentemente a identidade da sua marca.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeo de IA ideal para equipes de L&D produzindo treinamento de funcionários?

HeyGen capacita as equipes de L&D a criar de forma eficiente treinamentos de funcionários e cursos online de alta qualidade em escala. Sua capacidade de gerar vídeos multilíngues com legendas automáticas garante experiências de aprendizado acessíveis e impactantes para equipes diversas.

O HeyGen suporta vários recursos como legendas e geração de narração para conteúdo de vídeo?

Absolutamente. O HeyGen integra geração avançada de narração e legendas automáticas para melhorar a acessibilidade e o engajamento dos vídeos. Além disso, você pode utilizar os recursos de Captura de Tela e Vídeo dentro do HeyGen para enriquecer seus vídeos de treinamento e outros conteúdos multimídia.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo