Desenvolva um vídeo explicativo de 1 minuto direcionado às equipes de marketing de linhas de cruzeiro, demonstrando como o HeyGen transforma roteiros brutos em conteúdo profissional de "criador de vídeos de cruzeiro". O estilo visual deve ser elegante e moderno, com gráficos limpos e transições suaves, complementado por um tom de áudio autoritário, mas amigável, fazendo uso proeminente da capacidade de "texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen e dos envolventes "avatares de IA" para transmitir os principais recursos.

Gerar Vídeo