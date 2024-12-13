O Gerador Definitivo de Vídeos de Treinamento Cross-Funcional

Capacite as equipes de L&D a produzir vídeos de alinhamento e integração impactantes instantaneamente com modelos de vídeo personalizáveis.

Desenvolva um vídeo de treinamento cross-funcional de 1 minuto explicando um novo fluxo de trabalho técnico para desenvolvimento de produtos. Este vídeo deve ser direcionado às equipes de engenharia e marketing, adotando um estilo visual elegante e profissional com uma voz confiante e articulada, utilizando efetivamente os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações complexas de forma clara e concisa, atuando como um gerador avançado de vídeos de treinamento cross-funcional.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de integração de 45 segundos para novos representantes de vendas, detalhando as tarefas essenciais da primeira semana. O tom deve ser entusiástico e acolhedor, com gráficos limpos e uma trilha sonora animada. Aproveite os extensos Modelos e cenas da HeyGen para configurar rapidamente um vídeo de treinamento visualmente atraente e informativo, garantindo uma introdução suave para todos os novos contratados e servindo como um vídeo crucial de integração.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial técnico de 90 segundos apresentando a última atualização de software para equipes internas de L&D, enfatizando novos recursos para o desenvolvimento de habilidades dos funcionários. O vídeo deve manter um estilo visual instrutivo e claro, com exemplos precisos na tela e uma narração calma e autoritária. Utilize o poderoso recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir do script para gerar rapidamente conteúdo preciso e informativo diretamente da documentação de recursos para as equipes de L&D, demonstrando seu poder para produção rápida de vídeos de treinamento.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de comunicação interna de 1 minuto e 30 segundos explicando um protocolo de segurança revisado em toda a empresa. Este vídeo é destinado a todos os funcionários, exigindo uma estética visual confiável e acessível com uma voz amigável, mas firme. Integre o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para melhorar a narrativa com visuais relevantes e garantir que a mensagem seja universalmente compreendida como um vídeo eficaz de alinhamento para treinamento corporativo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento Cross-Funcional

Crie de forma eficiente vídeos de treinamento envolventes e de alta qualidade para suas equipes com nossa plataforma de IA intuitiva, garantindo mensagens consistentes entre os departamentos.

1
Step 1
Cole Seu Script de Treinamento
Comece colando seu conteúdo de treinamento diretamente no editor. Nossa IA analisa seu script para preparar a geração de vídeo, permitindo a criação rápida de conteúdo com tecnologia de texto-para-vídeo.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA realistas para ser o apresentador do seu treinamento cross-funcional. Isso traz um toque humano ao seu conteúdo de vídeo sem a necessidade de um ator ao vivo.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo de treinamento com visuais relevantes da biblioteca de mídia e aplique o branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para manter a consistência em todos os materiais usando controles de branding.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento Finalizado
Uma vez finalizado, gere seu vídeo e exporte no formato de proporção desejado. Compartilhe seu novo vídeo de treinamento cross-funcional em todas as plataformas relevantes para aumentar o alinhamento e o conhecimento da equipe.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Promova Alinhamento e Motivação da Equipe

Gere vídeos motivacionais poderosos que alinham equipes cross-funcionais, articulam a visão da empresa e aumentam a moral dentro das iniciativas de treinamento corporativo.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza IA para gerar vídeos de alta qualidade?

A HeyGen funciona como um avançado Gerador de Vídeos de IA, convertendo scripts de texto em vídeos envolventes. Os usuários podem selecionar entre uma ampla gama de avatares de IA realistas e aproveitar as robustas Capacidades de Narração para produzir vídeos de nível profissional de forma eficiente.

Quais recursos de personalização estão disponíveis na plataforma HeyGen?

A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que os usuários integrem logotipos e cores específicas de forma harmoniosa. Combinado com uma interface amigável e vários modelos de vídeo, nossas Ferramentas de Edição de Vídeo permitem controle total sobre a identidade visual do seu vídeo.

A HeyGen oferece suporte multilíngue para criação de conteúdo global?

Absolutamente. A HeyGen suporta capacidades multilíngues, permitindo a criação de vídeos de treinamento, vídeos de integração e conteúdo de treinamento corporativo para diversos públicos internacionais. Nossa plataforma é projetada para simplificar seus esforços de comunicação global.

Como posso garantir que meus vídeos da HeyGen estejam otimizados para várias plataformas?

A HeyGen garante que seu conteúdo seja versátil com redimensionamento de proporção de aspecto e diversas opções de exportação. Isso o torna ideal para gerar vídeos de treinamento cross-funcional ou vídeos para redes sociais, adaptando suas criações de texto-para-vídeo de forma perfeita para qualquer formato necessário.

