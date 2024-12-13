O Gerador Definitivo de Vídeos de Treinamento Cross-Funcional
Capacite as equipes de L&D a produzir vídeos de alinhamento e integração impactantes instantaneamente com modelos de vídeo personalizáveis.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo de integração de 45 segundos para novos representantes de vendas, detalhando as tarefas essenciais da primeira semana. O tom deve ser entusiástico e acolhedor, com gráficos limpos e uma trilha sonora animada. Aproveite os extensos Modelos e cenas da HeyGen para configurar rapidamente um vídeo de treinamento visualmente atraente e informativo, garantindo uma introdução suave para todos os novos contratados e servindo como um vídeo crucial de integração.
Produza um tutorial técnico de 90 segundos apresentando a última atualização de software para equipes internas de L&D, enfatizando novos recursos para o desenvolvimento de habilidades dos funcionários. O vídeo deve manter um estilo visual instrutivo e claro, com exemplos precisos na tela e uma narração calma e autoritária. Utilize o poderoso recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir do script para gerar rapidamente conteúdo preciso e informativo diretamente da documentação de recursos para as equipes de L&D, demonstrando seu poder para produção rápida de vídeos de treinamento.
Crie um vídeo de comunicação interna de 1 minuto e 30 segundos explicando um protocolo de segurança revisado em toda a empresa. Este vídeo é destinado a todos os funcionários, exigindo uma estética visual confiável e acessível com uma voz amigável, mas firme. Integre o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para melhorar a narrativa com visuais relevantes e garantir que a mensagem seja universalmente compreendida como um vídeo eficaz de alinhamento para treinamento corporativo.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Crie Cursos de Treinamento Globais.
Desenvolva e entregue inúmeros cursos de treinamento de forma eficiente, alcançando diversas equipes cross-funcionais e funcionários globais com suporte multilíngue.
Aumente a Eficácia do Treinamento.
Aumente significativamente o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento em programas de treinamento corporativo usando conteúdo de vídeo dinâmico e avatares de IA.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen utiliza IA para gerar vídeos de alta qualidade?
A HeyGen funciona como um avançado Gerador de Vídeos de IA, convertendo scripts de texto em vídeos envolventes. Os usuários podem selecionar entre uma ampla gama de avatares de IA realistas e aproveitar as robustas Capacidades de Narração para produzir vídeos de nível profissional de forma eficiente.
Quais recursos de personalização estão disponíveis na plataforma HeyGen?
A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que os usuários integrem logotipos e cores específicas de forma harmoniosa. Combinado com uma interface amigável e vários modelos de vídeo, nossas Ferramentas de Edição de Vídeo permitem controle total sobre a identidade visual do seu vídeo.
A HeyGen oferece suporte multilíngue para criação de conteúdo global?
Absolutamente. A HeyGen suporta capacidades multilíngues, permitindo a criação de vídeos de treinamento, vídeos de integração e conteúdo de treinamento corporativo para diversos públicos internacionais. Nossa plataforma é projetada para simplificar seus esforços de comunicação global.
Como posso garantir que meus vídeos da HeyGen estejam otimizados para várias plataformas?
A HeyGen garante que seu conteúdo seja versátil com redimensionamento de proporção de aspecto e diversas opções de exportação. Isso o torna ideal para gerar vídeos de treinamento cross-funcional ou vídeos para redes sociais, adaptando suas criações de texto-para-vídeo de forma perfeita para qualquer formato necessário.