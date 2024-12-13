Gere um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a empresas de e-commerce globais, destacando o lançamento de um novo produto em três regiões diferentes. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando avatares de IA que mostram os principais benefícios, complementados por uma geração de narração clara e localizada para garantir que a mensagem ressoe universalmente. Este vídeo enfatiza o poder de um gerador de vídeo transfronteiriço para uma produção multilíngue perfeita.

Gerar Vídeo