O HeyGen simplifica todo o processo de criação de vídeos de gerenciamento de crise, desde a elaboração do roteiro até a exportação final. Seja para um Criador de Vídeos de Desescalonamento de Crise ou para métodos gerais de resposta a crises, nossa plataforma oferece avatares de IA versáteis e fácil redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para diferentes canais de distribuição.