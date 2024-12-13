Gerador de Comunicação de Crise: Resposta Instantânea com IA

Crie mensagens transparentes e empáticas instantaneamente. Nosso gerador de comunicação de crise capacita uma resposta rápida e constrói a confiança dos stakeholders com Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de 60 segundos abordando um grande recall de produto, voltado para equipes de comunicação corporativa e executivos de alto escalão, enfatizando mensagens transparentes e empáticas para manter a confiança dos stakeholders. O estilo visual e de áudio deve ser calmo e profissional, apresentando um porta-voz consistente criado com avatares de IA da HeyGen para transmitir a mensagem com sinceridade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 30 segundos para líderes de segurança de TI e equipes jurídicas, demonstrando como elaborar uma Declaração de Comunicação de Crise precisa após uma violação de dados. O vídeo deve ter um estilo visual moderno e informativo e uma narração clara e concisa gerada usando a geração de voz da HeyGen, destacando a velocidade e precisão que um gerador de comunicação de crise de IA oferece.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo educacional de 75 segundos para estudantes de RP e novos gerentes de RP, ilustrando as melhores práticas para comunicações de crise eficazes durante um problema de relações públicas inesperado. O vídeo deve adotar um estilo visual educacional, de estudo de caso, com uma voz autoritária, aproveitando os modelos e cenas da HeyGen para estruturar um guia claro e acionável.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Comunicação de Crise

Crie e entregue rapidamente mensagens cruciais durante tempos desafiadores com geração de comunicação de crise impulsionada por IA e ferramentas de vídeo profissionais.

Step 1
Crie Seu Roteiro de Crise
Aproveite o gerador de comunicação de crise com IA escolhido para elaborar um roteiro robusto, que será a entrada para a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen, garantindo que sua mensagem seja rapidamente verbalizada.
Step 2
Selecione Sua Apresentação Visual
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para entregar sua Declaração de Comunicação de Crise, garantindo uma presença profissional e empática na tela.
Step 3
Aplique Branding e Tom
Integre os controles de branding da sua empresa para um visual consistente e confiável, reforçando suas mensagens transparentes para os stakeholders.
Step 4
Exporte e Compartilhe Rapidamente
Finalize seu vídeo de comunicação de crise usando opções de redimensionamento de proporção e exportação, permitindo uma resposta rápida em várias plataformas para informar os stakeholders prontamente.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Declarações Oficiais de Crise Rapidamente

Crie memorandos e declarações de crise gerados por IA de alto impacto em minutos, garantindo clareza e profissionalismo para comunicações de crise eficazes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica as comunicações de crise para empresas?

A HeyGen capacita as organizações a gerar declarações de comunicação de crise rápidas e eficazes e memorandos de crise gerados por IA usando avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo, garantindo mensagens transparentes durante momentos críticos.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar um gerador de comunicação de crise com IA?

A HeyGen fornece uma plataforma robusta para construir um gerador de comunicação de crise com IA com avatares de IA personalizáveis, geração de narração e controles de branding, permitindo que você implante rapidamente mensagens empáticas adaptadas à sua marca.

Como posso garantir comunicações de crise eficazes com as ferramentas de vídeo da HeyGen?

A HeyGen ajuda a produzir comunicações de crise eficazes permitindo que você transmita mensagens urgentes com avatares de IA profissionais, adicione legendas para acessibilidade e utilize modelos para vários cenários, como recalls de produtos ou interrupções de serviço. Isso ajuda a construir a confiança dos stakeholders por meio de uma comunicação clara.

A HeyGen suporta resposta rápida para questões de relações públicas?

Sim, a HeyGen é projetada para resposta rápida, permitindo que as empresas gerem rapidamente declarações de vídeo de alta qualidade para questões de relações públicas e interrupções operacionais. Isso garante a entrega oportuna de informações críticas para manter a confiança dos stakeholders e gerenciar quaisquer necessidades de declaração de comunicação de crise.

