Gerador de Vídeos para Criadores: Faça Vídeos Impressionantes Rápido

Transforme seu roteiro em vídeos envolventes e de alta qualidade gerados por IA instantaneamente com nosso poderoso gerador de texto para vídeo.

Crie um vibrante vídeo de marketing de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e entusiastas de tecnologia, apresentando um novo produto com visuais modernos e elegantes e uma voz de IA energética e entusiástica. Utilize os avatares de IA e a geração de narração da HeyGen para entregar vídeos de alta qualidade que cativam seu público desde o primeiro segundo, posicionando você como um líder em geração de vídeos com IA.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos voltado para estudantes e profissionais, desvendando um conceito complexo com gráficos limpos e uma voz de IA profissional e calma. Aproveite a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen e legendas para criar vídeos claros e gerados por IA, tornando o aprendizado acessível e envolvente como um criador de vídeos online.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um clipe dinâmico de 30 segundos para redes sociais, projetado para criadores de conteúdo e influenciadores, oferecendo uma dica rápida diária com visuais brilhantes e animados e uma voz de IA amigável e acelerada. Empregue os Modelos e cenas pré-fabricados da HeyGen e o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para produzir rapidamente conteúdo envolvente como um gerador de vídeos para criadores em redes sociais.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo profissional de comunicação interna de 75 segundos, ideal para integração de novos funcionários ou equipes remotas, apresentando uma voz de IA acolhedora, clara e tranquilizadora, juntamente com visuais de estilo corporativo. Integre o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para filmagens de fundo e vozes de IA realistas para fazer este vídeo no estilo talking heads parecer pessoal e impactante, impulsionado por um gerador de texto para vídeo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos para Criadores

Transforme suas ideias em vídeos profissionais e de alta qualidade usando poderosas ferramentas de IA para qualquer plataforma.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Transforme facilmente suas ideias em vídeo digitando ou colando seu roteiro diretamente no gerador de texto para vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para ser o apresentador envolvente no estilo talking head em seu vídeo.
3
Step 3
Adicione Narrações e Música
Enriqueça seu vídeo com vozes realistas geradas a partir do seu roteiro usando nosso gerador de voz de IA e adicione música de fundo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Produza vídeos de alta qualidade exportando seu projeto em saída de vídeo HD, completo com redimensionamento de proporção de aspecto para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Impulsione Treinamento e Educação

.

Melhore experiências de aprendizado e aumente a retenção de conhecimento com vídeos educacionais dinâmicos e impulsionados por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a qualidade criativa dos meus vídeos?

A HeyGen capacita criadores a produzir vídeos de alta qualidade para diversos fins, incluindo vídeos de marketing envolventes e vídeos explicativos detalhados. Nossa plataforma utiliza tecnologia avançada de geração de vídeos com IA, garantindo que seus vídeos gerados por IA sejam profissionais e cativantes para redes sociais e além.

Que tipos de vídeos gerados por IA posso criar com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode facilmente criar diversos vídeos gerados por IA, transformando texto em vídeo com notável facilidade. Como um criador de vídeos online intuitivo e gerador de vídeos para criadores, a HeyGen apoia a produção de vários conteúdos, desde comunicações corporativas até campanhas em redes sociais, tudo sem marcas d'água.

A HeyGen oferece vozes de IA realistas e talking heads para conteúdo de vídeo?

Sim, a HeyGen se especializa em gerar vozes de IA ultra-realistas e talking heads sofisticados para dar vida ao seu conteúdo de vídeo. Nosso avançado gerador de voz de IA garante que suas narrações sejam naturais e envolventes, aumentando significativamente a imersão do espectador.

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos com modelos pré-fabricados?

A HeyGen simplifica significativamente a criação de vídeos ao oferecer uma ampla gama de modelos pré-fabricados profissionais adequados para várias indústrias e usos. Esses modelos, combinados com nossas robustas ferramentas de edição de vídeo, permitem que os usuários produzam rapidamente vídeos em HD para marketing, treinamento ou redes sociais com esforço mínimo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo