Crie um vídeo autêntico e animado de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, mostrando como eles podem se tornar facilmente um "criador de vídeos UGC" para gerar "vídeos UGC" envolventes. O estilo visual deve ser brilhante e positivo, com uma trilha sonora animada e pontos de venda destacados por meio de "Legendas/captions". Demonstre a simplicidade de transformar uma ideia escrita em uma história visual atraente usando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo profissional e informativo de 45 segundos direcionado a criadores de conteúdo e educadores. Este vídeo deve destacar o poder transformador dos "avatares de IA", demonstrando como os usuários podem "criar seu próprio Avatar de IA" para branding consistente ou conteúdo educacional. O áudio deve ser uma "Geração de narração" clara e articulada, complementando um estilo visual limpo que enfatiza as qualidades realistas e a versatilidade do avatar de IA, atuando verdadeiramente como um "Ator de IA" para diversos propósitos.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico e acelerado de 60 segundos para profissionais de marketing de performance e marcas de e-commerce, focando em como "Criar anúncios vencedores com IA". A estética visual deve ser elegante e moderna, com uma narração confiante e persuasiva, ilustrando a rapidez e eficiência na produção de "anúncios em vídeo". Destaque a utilidade dos "modelos personalizáveis" da biblioteca de "Modelos e cenas" e a capacidade de otimizar para qualquer plataforma usando "Redimensionamento e exportação de proporção" com suporte da extensa "Biblioteca de mídia/suporte de estoque".
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 15 segundos, moderno e chamativo, voltado para influenciadores de mídia social e embaixadores de marca. O objetivo é mostrar como o HeyGen funciona como um "Gerador de Vídeos UGC de IA" para criar "vídeos no estilo criador" orgânicos e autênticos. Use um estilo visual envolvente adequado para plataformas de formato curto, acompanhado de uma trilha sonora de fundo cativante. Enfatize a facilidade de gerar vídeos curtos impactantes diretamente de um roteiro usando "Texto para vídeo a partir de roteiro" e garantindo acessibilidade com "Legendas/captions".
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos UGC

Crie facilmente vídeos UGC autênticos e de alta qualidade com ferramentas alimentadas por IA, perfeitas para engajar seu público e impulsionar campanhas impactantes.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida Criativo
Comece selecionando entre uma variedade de modelos personalizáveis ou simplesmente insira seu roteiro para iniciar a criação de seu vídeo no estilo UGC.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Personalize seu vídeo escolhendo entre uma gama diversificada de avatares de IA realistas ou gere seu próprio Avatar de IA único para transmitir sua mensagem.
3
Step 3
Aprimore Seus Visuais e Som
Eleve a qualidade de produção do seu vídeo incorporando B-Rolls, música, legendas e transições dinâmicas para cativar seu público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Criação
Finalize seu vídeo UGC utilizando o redimensionamento de proporção e, em seguida, exporte sua criação de forma integrada, pronta para qualquer plataforma.

Conteúdo Motivacional Inspirador

Crie vídeos motivacionais inspiradores e edificantes com IA, construindo conexões fortes e fomentando a comunidade entre seu público.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar meu processo de criação de vídeos UGC?

O HeyGen capacita você a se tornar um criador de vídeos UGC de elite, transformando suas ideias em vídeos UGC de alta qualidade com a tecnologia de Gerador de Vídeos UGC de IA de ponta. Aproveite facilmente modelos personalizáveis e avatares de IA para produzir conteúdo envolvente para redes sociais ou criar anúncios vencedores com IA.

Posso criar meu próprio avatar de IA personalizado com o HeyGen?

Sim, o HeyGen permite que você crie seu próprio Avatar de IA para representar sua marca ou você mesmo, tornando seu conteúdo verdadeiramente único. Nossa plataforma apresenta avatares de IA realistas e Atores de IA que oferecem performances envolventes, aprimorando a autenticidade e o engajamento do seu vídeo.

Como o HeyGen auxilia na produção de anúncios em vídeo eficazes?

O HeyGen simplifica o processo para criar anúncios vencedores com IA, permitindo que profissionais de marketing de performance gerem rapidamente anúncios em vídeo envolventes. Utilize nosso poderoso recurso de Texto para Vídeo para transformar roteiros em visuais dinâmicos com avatares de IA e modelos personalizáveis, prontos para qualquer plataforma.

O HeyGen oferece suporte multilíngue para conteúdo criativo?

Absolutamente, o HeyGen oferece suporte multilíngue robusto para ampliar o alcance dos seus vídeos no estilo criador. Com capacidades avançadas de Dublagem de IA, você pode localizar seu conteúdo sem esforço, garantindo que sua mensagem ressoe com diversos públicos globais.

