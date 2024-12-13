Desenvolva um vídeo de 45 segundos no estilo de depoimento para um pequeno empresário, destacando o poder de um gerador de vídeo UGC para criadores. O vídeo deve apresentar um avatar de IA compartilhando uma experiência positiva de cliente, com um estilo visual caloroso e envolvente. Garanta que o áudio seja profissional e articulado, usando a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para entregar a narrativa de forma fluida, visando pequenos empresários que buscam construir confiança.

Gerar Vídeo