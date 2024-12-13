O Criador de Vídeos Estilo Criador Definitivo para Conteúdo com IA

Crie vídeos profissionais e envolventes instantaneamente. Nosso gerador de vídeos com IA usa avatares de IA poderosos para cativar seu público.

Gere um vídeo envolvente de 1 minuto explicando a funcionalidade principal do nosso gerador de vídeos com IA, voltado para entusiastas de tecnologia e desenvolvedores. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com um tom informativo e envolvente, aproveitando os avatares de IA da HeyGen e a geração robusta de narração para clareza.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenhe um tutorial de 2 minutos demonstrando um novo recurso dentro do nosso editor de vídeo, direcionado a novos usuários que buscam instruções rápidas de configuração. Imagine uma apresentação visual dinâmica, passo a passo, complementada por uma trilha de áudio animada e clara, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro e legendas automáticas para máxima compreensão.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de anúncio de 45 segundos para uma atualização recente de software na criação de vídeos com IA, projetado para usuários de software existentes e profissionais da indústria. A estética deve ser elegante e moderna, com animações nítidas e uma voz confiante e profissional, integrando perfeitamente diversos Modelos e cenas com suporte de Biblioteca de mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo explicativo conciso de 30 segundos destacando um benefício chave do nosso criador de vídeos estilo criador, destinado a líderes empresariais e entusiastas da inovação. A abordagem visual deve adotar um estilo autêntico, direto para a câmera, apresentado com um tom conversacional e perspicaz, garantindo uma entrega perfeita em todas as plataformas com o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos Estilo Criador

Produza facilmente vídeos estilo criador cativantes e profissionais com IA, transformando suas ideias em histórias visuais envolventes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Comece com um Modelo
Comece digitando ou colando seu roteiro diretamente no editor, ou escolha a partir de uma biblioteca de modelos profissionais para iniciar seu conteúdo. A capacidade avançada de texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro transforma suas palavras em uma base de vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Visuais
Dê vida à sua história escolhendo entre uma variedade diversificada de avatares de IA realistas para representar sua mensagem. Enriqueça ainda mais seu vídeo com imagens e filmagens relevantes do nosso banco de mídia.
3
Step 3
Adicione Narrações e Branding
Gere áudio com som natural com a geração avançada de narração em múltiplos idiomas e sotaques. Aplique o logotipo, cores e fontes exclusivas da sua marca usando controles de branding abrangentes para garantir consistência.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo Estilo Criador
Finalize seu vídeo com legendas automáticas e ajuste a proporção para diferentes plataformas. Exporte seu conteúdo de alta qualidade, pronto para engajar seu público em vários canais de mídia social e além.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Anúncios de Vídeo com IA de Alto Desempenho

Desenvolva rapidamente anúncios de vídeo impactantes e com IA para aumentar o alcance e as conversões da sua marca.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA para os usuários?

A HeyGen oferece uma interface amigável e intuitiva que transforma textos em roteiros de vídeo em conteúdo profissional sem esforço. Os usuários podem aproveitar uma ampla gama de avatares de IA realistas para apresentar suas mensagens com impacto e eficiência.

Posso personalizar a saída do meu gerador de vídeos com IA com elementos de marca específicos?

Com certeza, a HeyGen fornece controles de Branding robustos, permitindo que você integre o logotipo, cores e fontes da sua empresa diretamente nos seus vídeos. Você também pode utilizar nossa extensa biblioteca de modelos de vídeo e imagens de estoque para manter uma estética de marca consistente em todas as suas criações.

Quais recursos de geração de narração e acessibilidade a HeyGen oferece?

A HeyGen se destaca na geração de narração, fornecendo vozes de alta qualidade para narrar seu conteúdo a partir de roteiros. Além disso, a HeyGen gera automaticamente legendas e subtítulos precisos com IA, aumentando a acessibilidade e o engajamento para um público mais amplo.

Que tipos de vídeos posso criar usando o gerador de vídeos com IA da HeyGen?

Com a HeyGen, você pode produzir uma ampla variedade de conteúdos, desde vídeos de marketing dinâmicos e vídeos explicativos detalhados até vídeos animados envolventes. Nossa plataforma capacita você a atuar como um criador de vídeos estilo criador, trazendo diversas visões à vida de forma eficiente.

