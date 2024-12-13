Imagine um vídeo vibrante de 45 segundos no estilo de criador, demonstrando como novos influenciadores de mídia social podem criar conteúdo envolvente sem habilidades avançadas de edição. Este clipe dinâmico deve ter como alvo aspirantes a criadores de conteúdo, apresentando cortes rápidos, efeitos visuais em alta e música animada, tudo enquanto destaca os poderosos avatares de IA da HeyGen que podem dar vida a qualquer roteiro.

Gerar Vídeo