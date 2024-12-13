Imagine um vídeo promocional vibrante de 30 segundos, voltado para aspirantes a criadores de conteúdo ou pequenos empresários, mostrando como eles podem lançar sua marca sem esforço. O estilo visual deve ser moderno e energético, usando uma paleta de cores vivas e transições suaves, acompanhado por uma trilha sonora contemporânea e animadora e um narrador amigável. Este vídeo destacará o extenso recurso de "Modelos e cenas" do HeyGen, permitindo que os usuários projetem conteúdo atraente rapidamente, sem experiência prévia em edição de vídeo, posicionando o HeyGen como o criador definitivo de vídeos promocionais.

Gerar Vídeo