Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Produza um vídeo de marketing de 45 segundos voltado para gerentes de mídias sociais, ilustrando como eles podem gerar rapidamente conteúdo envolvente para suas plataformas. O estilo visual deve ser moderno e dinâmico, com sobreposições de texto nítidas e uma trilha sonora animada, acompanhada de uma narração clara e concisa. Enfatize como os diversos "templates e cenas" da HeyGen simplificam o fluxo de trabalho e permitem a criação fácil de "texto para vídeo a partir de roteiro", economizando tempo valioso.
Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos direcionado a educadores ou treinadores corporativos, simplificando um tópico complexo em um formato de fácil compreensão. A abordagem visual deve ser informativa e visualmente rica, utilizando visuais de alta qualidade do "suporte de biblioteca de mídia/estoque", enquanto o áudio apresenta uma narração calma e autoritária. Demonstre como "legendas" melhoram a compreensão para públicos diversos e como o "redimensionamento de proporção" torna o vídeo adaptável para várias plataformas, destacando a HeyGen como um eficaz "gerador de vídeos de IA".
Crie um vídeo de anúncio conciso de 15 segundos para empresas que buscam entregar atualizações internas rápidas ou destaques de produtos externos. Esta breve peça de "criador de vídeos de IA" precisa de um estilo visual direto e profissional, focando em um avatar de IA amigável entregando a mensagem, acompanhado por uma narração clara e envolvente. Destaque a facilidade de "geração de narração" com os avatares de IA da HeyGen, garantindo consistência de marca e implantação rápida.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Projetos de Criadores

Transforme suas ideias em vídeos profissionais e envolventes com ferramentas alimentadas por IA, projetadas para criadores.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece inserindo seu roteiro para aproveitar nossa capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro, transformando suas ideias em cenas de vídeo iniciais com IA.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para representar sua mensagem, adicionando um toque humano ao seu conteúdo sem precisar de uma câmera.
3
Step 3
Adicione Elementos da Marca
Aplique seus controles de branding exclusivos, incluindo logotipos personalizados e paletas de cores, para garantir que seu vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Utilize o redimensionamento de proporção e exportações para gerar vídeos de IA de alta qualidade e impressionantes, otimizados para qualquer plataforma ou público.

Desenvolva Conteúdo Educacional e Cursos

Escalone suas ofertas educacionais criando mais cursos e alcançando um público global mais amplo com vídeos gerados por IA atraentes.

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA para meus projetos?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos impressionantes gerados por IA, permitindo que você transforme roteiros de texto em vídeos profissionais com avatares de IA realistas e vozes de IA, perfeito para qualquer projeto de criador. Funciona como um poderoso gerador de vídeos de IA, tornando a criação de conteúdo acessível e eficiente.

Que tipos de conteúdo criativo posso produzir usando a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode gerar diversos conteúdos criativos, incluindo vídeos de marketing envolventes, vídeos explicativos informativos e conteúdo dinâmico para mídias sociais usando templates prontos para uso. Isso torna a HeyGen um criador de vídeos de IA ideal para várias aplicações e plataformas como YouTube Shorts.

A HeyGen pode me ajudar a manter a identidade visual da minha marca em vídeos gerados por IA?

Absolutamente, a HeyGen permite que você mantenha a identidade visual da sua marca através de controles de branding personalizáveis. Você pode facilmente incorporar seu logotipo, cores da marca e ativos em seus vídeos profissionais, garantindo uma aparência consistente e reconhecível para todo o seu conteúdo.

Quais recursos avançados a HeyGen oferece para realismo em vídeos?

A HeyGen utiliza IA avançada para gerar vídeos de cabeças falantes incrivelmente realistas, sincronizando perfeitamente as vozes de IA com avatares de IA expressivos. Além disso, seu robusto gerador de vozes de IA garante narrações de alta qualidade e legendas precisas para experiências de vídeo verdadeiramente imersivas e profissionais.

