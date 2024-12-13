Criador de Vídeos de Parceria com Criadores: Impulsione Suas Campanhas

Conduza campanhas envolventes e conecte-se com mais clientes usando poderosos avatares AI.

Imagine um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, mostrando como eles podem lançar facilmente sua próxima campanha de parceria com criadores. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com cortes rápidos e gráficos vibrantes, acompanhado por uma trilha sonora motivacional e uma narração profissional. Destaque a facilidade de uso demonstrando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para gerar narrativas envolventes para seus esforços de marketing de influenciadores.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo visualmente envolvente de 45 segundos voltado para criadores de conteúdo e agências criativas, ilustrando o poder de um gerador de vídeo de influenciadores por AI. A estética deve ser futurista e limpa, utilizando transições suaves e música eletrônica ambiente, enquanto um avatar AI amigável e confiante apresenta uma proposta convincente para uma colaboração de marca. Enfatize como os avatares AI do HeyGen e os diversos modelos e cenas podem elevar suas propostas e expandir seu alcance para vários vídeos de redes sociais.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo inspirador de 60 segundos para estrategistas de marca e empresas de e-commerce, narrando uma campanha de vídeo bem-sucedida impulsionada por AI, construída em torno de uma parceria com criadores. O estilo visual deve ser cinematográfico e polido, empregando imagens poderosas de integração de produtos e conteúdo autêntico de criadores, sublinhado por uma trilha sonora orquestral inspiradora e narração envolvente. Mostre como o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen pode aprimorar a narrativa visual e como legendas automáticas garantem o máximo engajamento do público em diversas plataformas para uma narrativa de marca impactante.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo tutorial passo a passo de 30 segundos direcionado a criadores aspirantes e estagiários de marketing, demonstrando a simplicidade de criar um anúncio de criador de vídeo de parceria. A abordagem visual deve ser clara e amigável, com gravações de tela claras e sobreposições de texto úteis, complementadas por música de fundo alegre e uma narração calorosa e orientadora. Destaque como os usuários podem adaptar facilmente o conteúdo usando os diversos modelos de vídeo do HeyGen e exportar instantaneamente para qualquer plataforma com redimensionamento e exportação de proporção de aspecto.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Parceria com Criadores

Gere vídeos envolventes para suas campanhas de marketing com criadores usando AI, transformando a narrativa e o engajamento da sua marca.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando ou escrevendo seu roteiro desejado. Nossa plataforma utiliza tecnologia avançada de texto para vídeo a partir de roteiro para transformar suas palavras em uma narrativa de vídeo dinâmica, estabelecendo a base para conteúdo envolvente de parceria com criadores.
2
Step 2
Selecione Seu Influenciador AI
Escolha entre uma variedade de avatares AI para representar sua marca ou produto. Esses influenciadores virtuais são perfeitos para transmitir sua mensagem de forma consistente e autêntica, aprimorando sua experiência com o gerador de vídeo de influenciadores por AI.
3
Step 3
Adicione Toques Profissionais
Refine seu vídeo com geração de narração de alta qualidade e legendas automáticas. Garanta que sua mensagem seja clara e acessível, tornando seus vídeos de marketing de influenciadores polidos e impactantes.
4
Step 4
Exporte para Campanhas
Uma vez que seu vídeo esteja completo, exporte-o em vários formatos otimizados para diferentes plataformas de redes sociais. Implante suas campanhas de vídeo impulsionadas por AI de forma contínua e conecte-se com seu público por meio de vídeos envolventes para redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e eleve o público com vídeos motivacionais

.

Crie vídeos inspiradores e motivacionais para se conectar com o público, fortalecendo mensagens de marca por meio de vozes de criadores.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de parceria com criadores?

O HeyGen capacita marcas e criadores a produzir vídeos autênticos e de alta qualidade para campanhas de marketing de influenciadores poderosas. Utilize o gerador de vídeo de influenciadores por AI do HeyGen para criar rapidamente vídeos envolventes para redes sociais que constroem campanhas convincentes e geram resultados para sua marca.

Quais recursos exclusivos o HeyGen oferece para geração de vídeos por AI?

O HeyGen oferece um avançado gerador de vídeo de influenciadores por AI, transformando texto em vídeo a partir de roteiro com avatares AI realistas e geração sofisticada de narração. Nossa interface amigável e extensos modelos de vídeo simplificam a criação de conteúdo, permitindo que você produza vídeos profissionais sem esforço.

O HeyGen é adequado para todos os níveis de criadores de conteúdo?

Com certeza. O HeyGen é projetado como um editor de vídeo intuitivo, tornando a criação de conteúdo acessível para podcasters, YouTubers, blogueiros e cineastas experientes. Nossa interface amigável, combinada com modelos de vídeo personalizáveis e uma extensa biblioteca de mídia, ajuda todos os criadores a produzir vídeos envolventes para redes sociais de forma eficiente.

Posso personalizar vídeos com a identidade da minha marca usando o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você integre perfeitamente seu logotipo e cores da marca em cada vídeo. Aprimore a narrativa da sua marca e aumente o reconhecimento da marca com promoções de produtos de qualidade profissional e outros vídeos de marketing, completos com legendas personalizáveis e proporções de aspecto otimizadas.

