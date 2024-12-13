Criador de Vídeos de Integração: Simplifique as Jornadas de Novos Usuários

Crie vídeos de treinamento envolventes para novos funcionários usando a poderosa geração de narração do HeyGen.

553/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma introdução elegante de 60 segundos para aspirantes a criadores de conteúdo, ilustrando como eles podem personalizar seu conteúdo de vídeo para construir uma marca pessoal forte. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e dinâmico, com transições suaves e uma narração clara e confiante. Este prompt deve guiar os usuários na criação de sua narrativa usando o recurso Texto-para-vídeo do HeyGen, transformando suas ideias em visuais atraentes para seu público.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de integração acolhedor de 30 segundos especificamente para departamentos de RH em startups de tecnologia, enfatizando como criar uma cultura empresarial positiva desde a primeira interação com novos funcionários. O vídeo deve adotar um estilo visual caloroso e convidativo com avatares de IA realistas, complementado por uma música de fundo suave e encorajadora. Destaque como os avatares de IA do HeyGen podem adicionar um toque humano e personalização aos vídeos de integração, fazendo com que os novos contratados se sintam instantaneamente conectados.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo de produto informativo de 50 segundos voltado para equipes de marketing que precisam compartilhar seu vídeo de forma eficiente em sites e canais sociais. O estilo visual deve ser limpo, com gráficos nítidos e uma narração profissional e articulada, garantindo clareza e impacto. Ilustre como a capacidade de geração de narração do HeyGen permite iterações rápidas e opções linguísticas diversas, garantindo que sua mensagem seja perfeitamente transmitida a um público amplo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Integração

Crie vídeos de integração envolventes sem esforço. Guie novos membros da equipe com conteúdo personalizado que se integra perfeitamente à cultura da sua empresa.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece selecionando um de nossos modelos de vídeo profissionalmente projetados. Eles fornecem um ponto de partida perfeito para seus vídeos de integração, garantindo uma aparência polida desde o início.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Adapte seu vídeo com informações específicas para novos funcionários. Adicione facilmente seu roteiro e utilize narrações de IA para criar uma narração clara e consistente que realce sua mensagem.
3
Step 3
Aplique Marca e Mídia
Integre os controles de marca da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para reforçar sua identidade corporativa. Enriqueça seu vídeo com mídia de estoque envolvente para um toque profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize sua criação exportando seu vídeo de integração de alta qualidade. Compartilhe-o diretamente no seu site ou nas plataformas preferidas para receber novos funcionários de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Boas-Vindas e Motivacionais Inspiradores

.

Desenhe vídeos motivacionais impactantes para inspirar e influenciar positivamente novos funcionários, promovendo uma cultura empresarial forte e acolhedora.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de integração envolventes rapidamente?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração divertidos e envolventes através de uma ampla seleção de modelos de vídeo personalizáveis. Você pode facilmente modificar cenas, adicionar sua marca e utilizar avatares de IA para personalizar a experiência de cada novo funcionário, tornando o HeyGen um criador de vídeos eficaz.

Quais recursos fazem do HeyGen o criador ideal de vídeos de integração?

O HeyGen oferece ferramentas robustas especificamente projetadas para criadores, incluindo narrações de IA, capacidades de texto-para-vídeo e controles extensivos de marca. Esses recursos permitem que você crie um novo vídeo do zero ou personalize modelos existentes, garantindo vídeos de integração profissionais e únicos para novos funcionários.

Posso personalizar os elementos visuais e de áudio dos meus vídeos de integração com o HeyGen?

Absolutamente! O HeyGen permite que você personalize totalmente seu vídeo incorporando seu logotipo e cores da marca diretamente nos seus vídeos de integração. Com narrações avançadas de IA e a capacidade de incluir elementos de vídeo animados, você pode garantir uma experiência profissional e memorável para cada novo contratado.

Depois de criados, como posso compartilhar meus vídeos de integração do HeyGen de forma eficaz?

O HeyGen torna o compartilhamento de seus vídeos de integração concluídos simples e eficiente. Você pode facilmente exportar seus vídeos em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas ou incorporá-los diretamente no site da sua empresa, garantindo que novos funcionários tenham acesso fácil a informações vitais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo