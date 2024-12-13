Criador de Vídeos Criativos: Crie Vídeos Impressionantes Facilmente

Crie vídeos de alta qualidade sem esforço. Acesse diversos modelos & cenas para conteúdo visual impressionante.

Crie um vídeo envolvente de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, mostrando como o HeyGen atua como um criador de vídeos criativo para produzir rapidamente conteúdo de vídeo de marketing atraente. O estilo visual deve ser profissional e inspirador, apresentando gráficos animados modernos e uma trilha sonora profissional e animada. Utilize a funcionalidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para transformar facilmente ideias escritas em narrativas polidas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos projetado para influenciadores de mídia social e criadores de conteúdo, demonstrando como eles podem criar vídeos sem esforço para as redes sociais. Este vídeo precisa de uma estética rápida e visualmente estimulante, com transições energéticas e trechos de áudio em alta. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para apresentar conteúdo envolvente sem a necessidade de uma equipe de filmagem.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 60 segundos voltado para educadores online e construtores de marca pessoal, ilustrando como o HeyGen pode ser seu criador de vídeos de IA ideal para produzir aulas em vídeo de alta qualidade ou declarações pessoais. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo e acessível, com narração clara e música de fundo calma e tranquilizadora. Garanta que todos os pontos principais sejam acessíveis gerando automaticamente legendas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional elegante de 40 segundos voltado para empresas de e-commerce e gerentes de produto, focando em como eles podem facilmente criar vitrines de produtos impressionantes. O estilo visual deve ser vibrante e centrado no produto, acompanhado por música de fundo rítmica que realça o apelo do produto. Utilize os diversos Modelos & cenas do HeyGen para iniciar o processo criativo e garantir um visual final polido.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Criativos

Libere sua criatividade e produza vídeos profissionais sem esforço com nossa plataforma intuitiva, projetada para dar vida à sua visão em apenas alguns passos simples.

1
Step 1
Crie com IA
Gere seu conteúdo de vídeo inicial inserindo texto, que nosso criador de vídeos de IA transforma em vídeos atraentes, completos com avatares de IA e cenas dinâmicas.
2
Step 2
Adicione Profundidade Visual
Integre visuais impressionantes e transições e efeitos dinâmicos de nossa extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque para dar ao seu vídeo um visual polido e envolvente.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Utilize controles de marca (logotipo, cores) para aplicar sua identidade única em todo o seu vídeo, garantindo consistência profissional com poderosas ferramentas de personalização.
4
Step 4
Exporte Sua Criação
Finalize seu projeto e exporte um vídeo de alta qualidade pronto para qualquer plataforma, utilizando redimensionamento de proporção e exportações para exibição ideal.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

.

Crie depoimentos em vídeo autênticos e envolventes e estudos de caso usando IA, construindo confiança de forma eficaz e demonstrando valor para os potenciais clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de marketing envolventes?

O HeyGen é um avançado criador de vídeos de IA que permite gerar conteúdo de vídeo de alta qualidade usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de um simples roteiro. Isso permite que você produza vídeos de marketing atraentes de forma rápida e eficiente, destacando-se da concorrência.

O HeyGen oferece ferramentas para personalização criativa de vídeos?

Sim, o HeyGen fornece extensas ferramentas de personalização, incluindo uma rica biblioteca de modelos de vídeo e uma vasta biblioteca de conteúdo de estoque, permitindo que você crie vídeos únicos e personalizados. Você pode facilmente aplicar controles de marca como logotipos e cores para garantir que seu conteúdo seja distinto.

Quais recursos de edição profissional o HeyGen inclui para produção de vídeo?

O HeyGen simplifica a produção de vídeo com recursos poderosos como geração de narração e legendas automáticas, aprimorando suas capacidades de edição de vídeo. Esses recursos de edição profissional ajudam a garantir que seus vídeos criados sejam polidos e acessíveis a um público mais amplo.

O HeyGen pode criar vídeos otimizados para plataformas de mídia social?

Absolutamente. O HeyGen é projetado para ajudá-lo a criar vídeos especificamente otimizados para várias plataformas de mídia social. Suas capacidades de redimensionamento de proporção garantem que seus vídeos de mídia social fiquem perfeitos em qualquer canal, tornando o HeyGen um criador de vídeos versátil.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo