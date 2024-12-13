Gerador de Vídeos Criativos: Transforme Sua Visão

Crie facilmente conteúdos de marketing impressionantes e apresentações de produtos usando avatares AI avançados.

399/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio envolvente de 30 segundos para gerador de vídeo AI voltado para pequenos empresários e empreendedores, revelando um novo produto ou serviço criativo. Este vídeo dinâmico e energético deve aproveitar os avatares AI da HeyGen para apresentar os principais benefícios, capturando a atenção com uma estética visual vibrante e um tom claro e entusiástico.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo inspirador de 60 segundos para entusiastas criativos e estudantes, oferecendo um olhar nos bastidores de um processo artístico, destacando diversos estilos de vídeo. Empregue um estilo visual caloroso e autêntico com uma narração gerada pela geração de voz da HeyGen para compartilhar insights e fomentar a conexão com seu público.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo rápido, no estilo infográfico, de 15 segundos para freelancers e gerentes de projeto em áreas criativas, fornecendo dicas essenciais para uma gestão de projetos simplificada. Este visual acelerado deve apresentar texto claro na tela e música impactante, utilizando legendas da HeyGen para garantir a máxima retenção de informações sem exigir habilidades de edição.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Criativos

Transforme suas ideias em vídeos de apresentação impressionantes e profissionais usando AI. Crie histórias visuais envolventes sem edição complexa.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro criativo ou pontos principais, e nosso recurso de texto para vídeo começará a criar a base para sua apresentação.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares AI para representar visualmente sua apresentação única, garantindo que ela cative seu público.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Enriqueça seu vídeo com controles de marca exclusivos, incluindo logotipos personalizados e cores da marca, para manter uma identidade profissional consistente.
4
Step 4
Exporte Sua Apresentação
Utilize nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção para gerar e baixar seu vídeo criativo de apresentação de alta qualidade, pronto para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Apresentações de Sucesso do Cliente

.

Crie vídeos envolventes impulsionados por AI que destacam experiências positivas de clientes, construindo confiança e demonstrando valor.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos criativos de apresentação?

A HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos impressionantes e ultra-realistas sem esforço. Com seu avançado gerador de vídeo AI, você pode transformar texto em conteúdo dinâmico usando diversos avatares AI e modelos profissionais, perfeito para criação de conteúdo criativo e vídeos de apresentação.

Quais recursos inovadores a HeyGen oferece para criar conteúdos de marketing únicos?

A HeyGen oferece um poderoso gerador de texto para vídeo que converte roteiros em conteúdos de marketing envolventes. Você pode aproveitar uma ampla seleção de avatares AI e personalizar cenas com controles de marca e uma rica biblioteca de mídia para alcançar diversos estilos de vídeo.

Posso personalizar o estilo visual e a marca dos meus vídeos criados com a HeyGen?

Absolutamente! A HeyGen oferece extensos controles de marca para garantir que seus vídeos estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca. Adicione facilmente seu logotipo, escolha cores da marca e personalize layouts dentro de modelos profissionais para criar vídeos empresariais únicos.

A HeyGen é adequada para produzir vídeos explicativos e de demonstração de produtos de alta qualidade?

Sim, a HeyGen é uma solução ideal impulsionada por AI para gerar vídeos explicativos e de demonstração de produtos envolventes. Sua interface amigável e capacidades de texto para vídeo tornam fácil criar conteúdo visual impactante sem exigir habilidades extensas de edição de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo