Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo profissional de 45 segundos para gerentes de marketing, ilustrando como os extensos modelos de anúncios do HeyGen garantem uma Consistência de Marca superior em todas as campanhas. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo e corporativo com uma narração autoritária, destacando o uso de Modelos & cenas e redimensionamento & exportação de Proporção de aspecto para uma adaptação perfeita.
Produza um vídeo dinâmico de 60 segundos direcionado a profissionais de marketing de desempenho e agências, explicando como o HeyGen simplifica a criação e iteração de Anúncios de IA para otimização rápida de anúncios. O vídeo deve ter um estilo visual elegante e orientado para resultados e uma voz confiante de IA, enfatizando o suporte robusto da Biblioteca de mídia/estoque e a geração eficiente de Narração.
Desenhe um vídeo moderno de 30 segundos para criadores de conteúdo freelance e influenciadores de mídia social, mostrando o HeyGen como o melhor Criador de Anúncios de IA para plataformas de mídia social envolventes. Empregue visuais vibrantes e uma narração energética e conversacional, utilizando avatares de IA para se conectar com o público e legendas automáticas geradas para alcance máximo.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação Rápida de Anúncios de Alto Desempenho.
Produza sem esforço anúncios em vídeo de alto desempenho em minutos, aprimorando suas campanhas de anúncios criativos com eficiência alimentada por IA.
Produção de Anúncios Envolventes para Mídias Sociais.
Gere rapidamente anúncios em vídeo e clipes cativantes adaptados para plataformas de mídia social, aumentando o engajamento para seus Anúncios de IA.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar meu processo de geração de anúncios criativos?
O HeyGen serve como um Gerador de Anúncios de IA, capacitando você a produzir rapidamente anúncios em vídeo e imagem atraentes. Aproveite as ferramentas alimentadas por IA e os modelos de anúncios para simplificar sua estratégia criativa e garantir a consistência da marca em todas as suas campanhas publicitárias.
Que tipo de ferramentas alimentadas por IA o HeyGen oferece para anúncios em vídeo?
O HeyGen fornece ferramentas de ponta alimentadas por IA, incluindo avatares de IA e geração de texto-para-vídeo, para criar anúncios em vídeo dinâmicos. Nossa plataforma permite transformar roteiros em conteúdo envolvente com narrações profissionais e legendas, aprimorando seus esforços de marketing de desempenho.
O HeyGen pode ajudar no design de diversos criativos de anúncios?
Com certeza, o HeyGen é um Criador de Anúncios de IA que simplifica o design de diversos criativos de anúncios. Utilizando nosso editor de arrastar e soltar e extensos modelos de anúncios, você pode facilmente incorporar ativos de marca e gerar tanto anúncios em vídeo quanto em imagem para várias plataformas de mídia social.
Como o HeyGen apoia a consistência da marca em campanhas publicitárias?
O HeyGen ajuda a manter uma forte consistência de marca ao permitir que você controle elementos de branding como logotipos e cores dentro de seus anúncios criativos. Isso garante que todas as suas campanhas publicitárias reflitam uma estratégia criativa unificada, tornando sua mensagem mais impactante nas plataformas de mídia social.