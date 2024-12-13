Gerador Criativo de Anúncios: Impulsione Campanhas com IA

Crie Anúncios de IA de alta conversão em minutos usando nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para maximizar seu ROAS.

Crie um vídeo vibrante de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas, demonstrando como o HeyGen atua como um gerador criativo de anúncios. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para produzir rapidamente diversos anúncios em vídeo, aprimorados por avatares de IA amigáveis, todos apresentados com uma estética moderna e animada e uma narração calorosa de IA.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional de 45 segundos para gerentes de marketing, ilustrando como os extensos modelos de anúncios do HeyGen garantem uma Consistência de Marca superior em todas as campanhas. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo e corporativo com uma narração autoritária, destacando o uso de Modelos & cenas e redimensionamento & exportação de Proporção de aspecto para uma adaptação perfeita.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 60 segundos direcionado a profissionais de marketing de desempenho e agências, explicando como o HeyGen simplifica a criação e iteração de Anúncios de IA para otimização rápida de anúncios. O vídeo deve ter um estilo visual elegante e orientado para resultados e uma voz confiante de IA, enfatizando o suporte robusto da Biblioteca de mídia/estoque e a geração eficiente de Narração.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo moderno de 30 segundos para criadores de conteúdo freelance e influenciadores de mídia social, mostrando o HeyGen como o melhor Criador de Anúncios de IA para plataformas de mídia social envolventes. Empregue visuais vibrantes e uma narração energética e conversacional, utilizando avatares de IA para se conectar com o público e legendas automáticas geradas para alcance máximo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador Criativo de Anúncios

Desenhe sem esforço anúncios visuais e em vídeo de alta conversão para qualquer plataforma usando ferramentas alimentadas por IA e um editor intuitivo de arrastar e soltar, acelerando sua estratégia criativa.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Anúncio
Comece selecionando de uma biblioteca de modelos de anúncios profissionais ou inicie com uma tela em branco para configurar rapidamente a estrutura do seu novo criativo. Aproveite os Modelos & cenas do HeyGen para um design eficiente.
2
Step 2
Adicione Elementos de IA Envolventes
Aprimore seu criativo incorporando avatares de IA dinâmicos e gerando narrações envolventes a partir do seu roteiro. Os avatares de IA do HeyGen dão vida ao seu conteúdo de anúncio, tornando-o mais cativante para seu público.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Garanta uma forte Consistência de Marca em todos os seus criativos. Personalize seu anúncio com controles de Branding específicos do HeyGen, incluindo logotipos, cores e fontes, para alinhar perfeitamente com suas diretrizes de marca.
4
Step 4
Exporte para o Sucesso da Campanha
Finalize seu criativo de anúncio de alta qualidade utilizando o redimensionamento & exportação de Proporção de aspecto do HeyGen para várias plataformas de mídia social. Prepare seu anúncio para diversas campanhas publicitárias, garantindo uma apresentação ideal onde quer que seja implantado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios de Testemunhos de Clientes Alimentados por IA

.

Transforme histórias de sucesso de clientes em anúncios de vídeo de IA atraentes, construindo confiança e impulsionando conversões com testemunhos autênticos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meu processo de geração de anúncios criativos?

O HeyGen serve como um Gerador de Anúncios de IA, capacitando você a produzir rapidamente anúncios em vídeo e imagem atraentes. Aproveite as ferramentas alimentadas por IA e os modelos de anúncios para simplificar sua estratégia criativa e garantir a consistência da marca em todas as suas campanhas publicitárias.

Que tipo de ferramentas alimentadas por IA o HeyGen oferece para anúncios em vídeo?

O HeyGen fornece ferramentas de ponta alimentadas por IA, incluindo avatares de IA e geração de texto-para-vídeo, para criar anúncios em vídeo dinâmicos. Nossa plataforma permite transformar roteiros em conteúdo envolvente com narrações profissionais e legendas, aprimorando seus esforços de marketing de desempenho.

O HeyGen pode ajudar no design de diversos criativos de anúncios?

Com certeza, o HeyGen é um Criador de Anúncios de IA que simplifica o design de diversos criativos de anúncios. Utilizando nosso editor de arrastar e soltar e extensos modelos de anúncios, você pode facilmente incorporar ativos de marca e gerar tanto anúncios em vídeo quanto em imagem para várias plataformas de mídia social.

Como o HeyGen apoia a consistência da marca em campanhas publicitárias?

O HeyGen ajuda a manter uma forte consistência de marca ao permitir que você controle elementos de branding como logotipos e cores dentro de seus anúncios criativos. Isso garante que todas as suas campanhas publicitárias reflitam uma estratégia criativa unificada, tornando sua mensagem mais impactante nas plataformas de mídia social.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo