Sim, a HeyGen é projetada para operar com segurança dentro de um ambiente de Zero Trust, aderindo a tecnologias modernas e protocolos de segurança rigorosos. Isso significa que o acesso a recursos como texto-para-vídeo a partir de script ou controles de marca é meticulosamente controlado através de um plano de dados seguro, alinhando-se a uma estratégia de segurança forte.