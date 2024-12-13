A HeyGen aprimora seus "vídeos de aulas de yoga" com poderosas "ferramentas alimentadas por IA", incluindo a opção de um "Ator de Voz de IA" para entregar uma narração clara se você preferir não usar sua própria voz. A plataforma também oferece "Gerador de Legendas de IA" automatizado, tornando suas "aulas de yoga online" mais acessíveis e envolventes para um público mais amplo.