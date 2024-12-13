Crie Vídeos de Navegação no Espaço de Trabalho para Melhor Integração
Capacite equipes de RH e treinadores a criar vídeos de navegação envolventes para integrar novos funcionários usando avatares de IA.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo dinâmico de configuração de 45 segundos direcionado a líderes de vendas e gerentes de sucesso do cliente, destacando uma nova atualização de recurso de software. O estilo visual deve ser acelerado e energético, usando gravações de tela vibrantes e uma narração impactante, com legendas/captions do HeyGen ativadas para compreensão universal e rápida absorção de informações.
Produza um vídeo direto de navegação no espaço de trabalho de 30 segundos para todos os funcionários e treinadores, abordando um problema técnico comum e fornecendo uma solução clara e concisa. O estilo visual deve ser direto e útil, usando demonstrações passo a passo, com uma narração de apoio gerada rapidamente usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen para criação de conteúdo eficiente.
Desenhe um vídeo moderno de 90 segundos para equipes multifuncionais, fornecendo uma visão geral de uma nova ferramenta de colaboração interna, enfatizando seus benefícios para criar vídeos de navegação no espaço de trabalho. O estilo visual deve ser elegante e colaborativo, incorporando transições dinâmicas e música de fundo animada, utilizando templates e cenas do HeyGen para alcançar uma estética polida e profissional.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Desenvolva Cursos de Treinamento Abrangentes.
Otimize a criação de vídeos de treinamento de IA extensivos e cursos de navegação no espaço de trabalho para educar funcionários de forma eficaz.
Aumente o Engajamento e Retenção no Treinamento.
Melhore a compreensão do usuário e a retenção de conhecimento com vídeos de navegação no espaço de trabalho e configuração dinâmicos e impulsionados por IA.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de navegação no espaço de trabalho envolventes?
O HeyGen capacita equipes de RH e treinadores a criar facilmente vídeos profissionais de navegação no espaço de trabalho e vídeos de treinamento de IA. Utilize avatares de IA e um gerador de texto para vídeo para produzir conteúdo envolvente para integrar novos funcionários de forma eficiente.
Quais ferramentas de IA o HeyGen oferece para criação de vídeos?
O HeyGen oferece ferramentas avançadas de IA, incluindo avatares de IA sofisticados e um poderoso Porta-voz de IA, que podem transformar seu texto em conteúdo de vídeo de alta qualidade. Isso torna a produção de vídeos complexos acessível para diversas necessidades.
Líderes de vendas e gerentes de sucesso do cliente podem utilizar o HeyGen para suas necessidades específicas?
Absolutamente. Líderes de vendas e gerentes de sucesso do cliente podem aproveitar o HeyGen para produzir vídeos de configuração personalizados ou vídeos de navegação envolventes com facilidade. Isso simplifica a comunicação e melhora a compreensão para seu público.
O HeyGen suporta múltiplos idiomas para criar vídeos de treinamento de IA?
Sim, o HeyGen suporta múltiplos idiomas, tornando-o ideal para criar diversos vídeos de treinamento de IA e conteúdo eficaz para integrar novos funcionários globalmente. Ele também inclui um gerador de legendas de IA para maior acessibilidade entre diferentes públicos.