Crie Vídeos de Navegação no Espaço de Trabalho para Melhor Integração

Capacite equipes de RH e treinadores a criar vídeos de navegação envolventes para integrar novos funcionários usando avatares de IA.

424/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de configuração de 45 segundos direcionado a líderes de vendas e gerentes de sucesso do cliente, destacando uma nova atualização de recurso de software. O estilo visual deve ser acelerado e energético, usando gravações de tela vibrantes e uma narração impactante, com legendas/captions do HeyGen ativadas para compreensão universal e rápida absorção de informações.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo direto de navegação no espaço de trabalho de 30 segundos para todos os funcionários e treinadores, abordando um problema técnico comum e fornecendo uma solução clara e concisa. O estilo visual deve ser direto e útil, usando demonstrações passo a passo, com uma narração de apoio gerada rapidamente usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen para criação de conteúdo eficiente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo moderno de 90 segundos para equipes multifuncionais, fornecendo uma visão geral de uma nova ferramenta de colaboração interna, enfatizando seus benefícios para criar vídeos de navegação no espaço de trabalho. O estilo visual deve ser elegante e colaborativo, incorporando transições dinâmicas e música de fundo animada, utilizando templates e cenas do HeyGen para alcançar uma estética polida e profissional.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Navegação no Espaço de Trabalho

Produza facilmente vídeos de navegação no espaço de trabalho profissionais e envolventes usando as ferramentas de IA do HeyGen para treinar equipes e guiar usuários de forma eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Cena
Comece escrevendo seu roteiro, depois utilize a capacidade de Texto para vídeo do HeyGen para dar vida aos seus Vídeos de Treinamento de IA. Selecione entre várias cenas e templates para definir o contexto visual perfeito para seu tour pelo espaço de trabalho.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para ser seu apresentador na tela. Nossos apresentadores digitais realistas guiarão os espectadores pelo seu espaço de trabalho com expressões e movimentos naturais, tornando seus vídeos dinâmicos.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Melhore a clareza e acessibilidade gerando narrações profissionais diretamente do seu roteiro. Adicione legendas automaticamente, suportando múltiplos idiomas para garantir que sua mensagem alcance um público global.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Envolvente
Revise seu vídeo completo de navegação no espaço de trabalho e faça os ajustes finais. Utilize redimensionamento de proporção e exportações para otimizar seu conteúdo para várias plataformas, garantindo vídeos de navegação polidos e envolventes para seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Rápidamente Vídeos de Alto Impacto

.

Gere rapidamente vídeos de navegação no espaço de trabalho profissionais e eficazes e conteúdo instrucional em minutos usando ferramentas de IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de navegação no espaço de trabalho envolventes?

O HeyGen capacita equipes de RH e treinadores a criar facilmente vídeos profissionais de navegação no espaço de trabalho e vídeos de treinamento de IA. Utilize avatares de IA e um gerador de texto para vídeo para produzir conteúdo envolvente para integrar novos funcionários de forma eficiente.

Quais ferramentas de IA o HeyGen oferece para criação de vídeos?

O HeyGen oferece ferramentas avançadas de IA, incluindo avatares de IA sofisticados e um poderoso Porta-voz de IA, que podem transformar seu texto em conteúdo de vídeo de alta qualidade. Isso torna a produção de vídeos complexos acessível para diversas necessidades.

Líderes de vendas e gerentes de sucesso do cliente podem utilizar o HeyGen para suas necessidades específicas?

Absolutamente. Líderes de vendas e gerentes de sucesso do cliente podem aproveitar o HeyGen para produzir vídeos de configuração personalizados ou vídeos de navegação envolventes com facilidade. Isso simplifica a comunicação e melhora a compreensão para seu público.

O HeyGen suporta múltiplos idiomas para criar vídeos de treinamento de IA?

Sim, o HeyGen suporta múltiplos idiomas, tornando-o ideal para criar diversos vídeos de treinamento de IA e conteúdo eficaz para integrar novos funcionários globalmente. Ele também inclui um gerador de legendas de IA para maior acessibilidade entre diferentes públicos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo