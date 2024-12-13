Crie Vídeos Recapitulativos de Workshop Facilmente com IA

Aumente o engajamento com recapitulações de workshop impressionantes. Incorpore avatares de IA para contar sua história de forma dinâmica.

477/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um Vídeo Recapitulativo de Evento de 45 segundos visualmente envolvente para seus canais de mídia social, voltado para seguidores externos e potenciais clientes, projetado para gerar entusiasmo e mostrar a vitalidade da sua marca. Este vídeo deve apresentar uma estética moderna e elegante com texto claro na tela, utilizando avatares de IA do HeyGen para apresentar momentos-chave e Legendas para garantir acessibilidade e maior alcance sem som.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo recapitulativo informativo de 90 segundos detalhando as principais lições do seu workshop de desenvolvimento profissional, destinado a participantes que compareceram e aqueles que possam ter perdido, para reforçar o aprendizado. O vídeo deve manter um estilo visual claro e conciso com narração profissional e gráficos relevantes, facilmente gerados pelo recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro e apoiado por sua abrangente biblioteca de Mídia/estoque para visuais relevantes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de 30 segundos de IA polido para fins de marketing em vídeo, mostrando a expertise compartilhada em seu mais recente workshop da indústria, especificamente direcionado a clientes potenciais e colegas do setor. Este resumo conciso deve incorporar uma estética visual elegante e de marca com um tom profissional, utilizando avatares de IA do HeyGen para uma entrega envolvente e Redimensionamento de proporção & exportações para otimizar para várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos Recapitulativos de Workshop

Transforme rapidamente o conteúdo do seu workshop em destaques envolventes usando IA, perfeito para compartilhamento em redes sociais e engajamento contínuo do público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Aproveite o "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para converter facilmente os destaques do seu workshop em uma narrativa concisa para seus "vídeos recapitulativos".
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de "avatares de IA" para apresentar seu resumo do workshop, adicionando um anfitrião virtual profissional e envolvente.
3
Step 3
Adicione Legendas e Sobreposições de Texto
Maximize a clareza e a acessibilidade adicionando "Legendas" e "sobreposições de texto" para enfatizar os pontos-chave do seu workshop.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de IA
Após a revisão final, utilize "Redimensionamento de proporção & exportações" para produzir seu "vídeo de IA" polido para compartilhamento perfeito em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Expanda o Conteúdo Educacional

.

Reaproveite vídeos recapitulativos de workshop em novos módulos de curso, alcançando um público global mais amplo de forma eficiente.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos recapitulativos de workshop?

O HeyGen permite que você crie facilmente vídeos recapitulativos de workshop envolventes e destaques usando modelos de vídeo profissionais. Você pode transformar os destaques do seu evento em vídeos dinâmicos de IA aproveitando avatares de IA realistas e um processo estruturado de roteiro e storyboard.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para aprimorar o marketing de vídeo nas redes sociais?

O HeyGen fornece ferramentas robustas com tecnologia de IA projetadas para marketing de vídeo eficaz em plataformas de redes sociais. Adicione facilmente legendas, sobreposições de texto e outros elementos de marca ao seu conteúdo antes de exportar e compartilhar, garantindo o máximo engajamento.

Posso personalizar os avatares de IA e a marca dentro dos meus vídeos do HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus avatares de IA e a marca geral do vídeo. Você pode personalizar seus vídeos com cores e logotipos específicos da marca, utilizando vários modelos e cenas dentro do editor de vídeo para manter uma identidade de marca consistente.

Com que rapidez os usuários podem gerar vídeos de IA de alta qualidade com o HeyGen?

O processo simplificado do HeyGen permite a geração rápida de vídeos de IA a partir de roteiro, permitindo que você crie conteúdo de alta qualidade de forma eficiente. Nosso editor de vídeo intuitivo, combinado com recursos como música livre de royalties, acelera significativamente seu fluxo de trabalho de produção de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo