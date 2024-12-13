Crie Vídeos de Treinamento de Ferramentas de Trabalho que Envolvem
Crie vídeos de treinamento eficazes de forma fácil usando texto-para-vídeo a partir de roteiro para uma educação de funcionários de alta qualidade e envolvente.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo conciso de 45 segundos para funcionários existentes que precisam de atualizações rápidas sobre recursos específicos dentro de um sistema interno complexo. Este vídeo deve apresentar gravações de tela limpas e nítidas com anotações na tela, uma narração clara e concisa, e áudio de fundo mínimo, tornando-se mais acessível ao utilizar o recurso de legendas da HeyGen para diversos estilos de aprendizagem.
Produza um vídeo de treinamento online profissional de 90 segundos para gerentes de nível médio, introduzindo uma nova política da empresa ou uma atualização importante de uma ferramenta crítica do local de trabalho. Empregue um design visual corporativo elegante com apresentadores de avatar de IA autoritativos e uma narração calma e informativa, criando todo o roteiro de forma eficiente através da funcionalidade de Texto-para-vídeo da HeyGen.
Crie uma peça promocional dinâmica de 30 segundos para um próximo workshop interno sobre como aumentar a produtividade com recursos avançados de software, direcionado a jovens profissionais ávidos por desenvolvimento profissional. O vídeo deve ter um estilo visual rápido e baseado em cenários, com efeitos sonoros energéticos e uma narração envolvente, utilizando efetivamente os Modelos e cenas diversificados da HeyGen para ilustrar rapidamente desafios e soluções comuns no local de trabalho.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Desenvolva Bibliotecas de Treinamento Abrangentes.
Produza facilmente uma vasta gama de vídeos de treinamento online para todas as ferramentas de trabalho, garantindo que recursos de aprendizado consistentes estejam acessíveis a todos os funcionários.
Aumente a Eficácia do Treinamento.
Utilize IA para criar vídeos de treinamento envolventes que capturam a atenção, melhoram a compreensão e aumentam significativamente a retenção de conhecimento para ferramentas de trabalho complexas.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento profissional?
A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento eficazes ao converter seus roteiros em conteúdo visual envolvente usando avatares de IA e geração de narração. Isso permite a produção rápida de materiais de treinamento de alta qualidade e consistentes, sem a necessidade de edição de vídeo complexa.
Quais recursos a HeyGen oferece para desenvolver vídeos de treinamento atraentes para novas ferramentas de trabalho?
A HeyGen oferece recursos robustos para vídeos de treinamento de ferramentas de trabalho, incluindo modelos personalizáveis, suporte a gravação de tela e a capacidade de adicionar anotações. Você pode facilmente produzir vídeos tutoriais e demonstrações de produtos, garantindo que seus funcionários compreendam novas ferramentas de forma eficiente.
É possível criar vídeos tutoriais de alta qualidade rapidamente com a HeyGen?
Sim, a HeyGen torna fácil criar vídeos tutoriais de alta qualidade. Aproveite sua funcionalidade de texto-para-vídeo e extensa biblioteca de mídia para produzir tutoriais envolventes, garantindo que seus vídeos de treinamento online sejam claros e impactantes sem a necessidade de um ambiente de gravação.
Posso manter a consistência da marca em todos os meus vídeos de treinamento online usando a HeyGen?
Absolutamente. A HeyGen oferece controles de branding para incorporar seu logotipo e cores em todos os seus vídeos de treinamento online. Isso garante uma aparência consistente e profissional para todo o conteúdo, incluindo aqueles destinados à integração com seu LMS.