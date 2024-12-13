Crie Vídeos de Treinamento de Ferramentas de Trabalho que Envolvem

Crie vídeos de treinamento eficazes de forma fácil usando texto-para-vídeo a partir de roteiro para uma educação de funcionários de alta qualidade e envolvente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo conciso de 45 segundos para funcionários existentes que precisam de atualizações rápidas sobre recursos específicos dentro de um sistema interno complexo. Este vídeo deve apresentar gravações de tela limpas e nítidas com anotações na tela, uma narração clara e concisa, e áudio de fundo mínimo, tornando-se mais acessível ao utilizar o recurso de legendas da HeyGen para diversos estilos de aprendizagem.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento online profissional de 90 segundos para gerentes de nível médio, introduzindo uma nova política da empresa ou uma atualização importante de uma ferramenta crítica do local de trabalho. Empregue um design visual corporativo elegante com apresentadores de avatar de IA autoritativos e uma narração calma e informativa, criando todo o roteiro de forma eficiente através da funcionalidade de Texto-para-vídeo da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma peça promocional dinâmica de 30 segundos para um próximo workshop interno sobre como aumentar a produtividade com recursos avançados de software, direcionado a jovens profissionais ávidos por desenvolvimento profissional. O vídeo deve ter um estilo visual rápido e baseado em cenários, com efeitos sonoros energéticos e uma narração envolvente, utilizando efetivamente os Modelos e cenas diversificados da HeyGen para ilustrar rapidamente desafios e soluções comuns no local de trabalho.
Como Criar Vídeos de Treinamento de Ferramentas de Trabalho

Produza rapidamente vídeos de treinamento claros e envolventes para qualquer ferramenta de trabalho, capacitando sua equipe com aprendizado acessível e sob demanda.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Esboce seu conteúdo e use Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar cenas de vídeo iniciais, garantindo um fluxo de treinamento estruturado e abrangente, oferecendo um roteiro flexível.
2
Step 2
Selecione Visuais e Avatares
Aumente a clareza incorporando gravações de tela de sua ferramenta de trabalho em ação ou utilizando os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações de forma dinâmica.
3
Step 3
Adicione Voz e Anotações
Refine seu vídeo com geração de narração de alta qualidade para uma narração clara e inclua anotações para destacar recursos ou etapas chave dentro da ferramenta.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de treinamento utilizando redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas e, em seguida, compartilhe e incorpore diretamente em seu LMS ou canais internos.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Guias Rápidos de Como Fazer

Gere rapidamente clipes de vídeo curtos e envolventes e guias de como fazer para funções específicas de ferramentas de trabalho, permitindo aprendizado rápido e fácil referência.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento profissional?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento eficazes ao converter seus roteiros em conteúdo visual envolvente usando avatares de IA e geração de narração. Isso permite a produção rápida de materiais de treinamento de alta qualidade e consistentes, sem a necessidade de edição de vídeo complexa.

Quais recursos a HeyGen oferece para desenvolver vídeos de treinamento atraentes para novas ferramentas de trabalho?

A HeyGen oferece recursos robustos para vídeos de treinamento de ferramentas de trabalho, incluindo modelos personalizáveis, suporte a gravação de tela e a capacidade de adicionar anotações. Você pode facilmente produzir vídeos tutoriais e demonstrações de produtos, garantindo que seus funcionários compreendam novas ferramentas de forma eficiente.

É possível criar vídeos tutoriais de alta qualidade rapidamente com a HeyGen?

Sim, a HeyGen torna fácil criar vídeos tutoriais de alta qualidade. Aproveite sua funcionalidade de texto-para-vídeo e extensa biblioteca de mídia para produzir tutoriais envolventes, garantindo que seus vídeos de treinamento online sejam claros e impactantes sem a necessidade de um ambiente de gravação.

Posso manter a consistência da marca em todos os meus vídeos de treinamento online usando a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles de branding para incorporar seu logotipo e cores em todos os seus vídeos de treinamento online. Isso garante uma aparência consistente e profissional para todo o conteúdo, incluindo aqueles destinados à integração com seu LMS.

