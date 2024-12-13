Crie Vídeos de Padrões de Trabalho Sem Esforço

Simplifique o treinamento de funcionários e a comunicação de políticas com avatares de IA impressionantes.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 60 segundos esclarecendo políticas comuns do local de trabalho para todos os funcionários, especialmente aqueles que precisam de uma atualização sobre políticas da empresa, como protocolos de comunicação ou diretrizes de trabalho remoto. Visualmente, empregue uma abordagem moderna em estilo infográfico com sobreposições de texto claras, acompanhada por um tom amigável e informativo entregue por um avatar de IA, aproveitando os avatares de IA do HeyGen para apresentadores consistentes e acessíveis.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional dinâmico de 30 segundos para gerentes e líderes de equipe sobre como utilizar efetivamente o novo software da empresa, destacando recursos principais e melhorias no fluxo de trabalho. O estilo visual deve ser dinâmico e limpo, incorporando gravações de tela e animações limpas, apoiado por uma trilha sonora de fundo animada. Isso pode ser rapidamente montado usando os extensos Modelos & cenas do HeyGen, agilizando a produção de vários segmentos de treinamento focados.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo inclusivo de 50 segundos para estabelecer padrões claros no local de trabalho para uma força de trabalho diversificada, garantindo que informações vitais sobre conduta e expectativas sejam acessíveis a todos, incluindo funcionários internacionais. Os visuais devem apresentar avatares de IA diversos e iconografia inclusiva, com narração clara, criticamente aprimorada pelas Legendas/legendas do HeyGen para garantir compreensão e conformidade universais através das barreiras linguísticas.
Como Criar Vídeos de Padrões de Trabalho

Simplifique o treinamento de funcionários e garanta a conformidade com políticas gerando rapidamente vídeos claros e profissionais de padrões de trabalho com IA.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece a partir de um Roteiro
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo ou colando seu roteiro de políticas para utilizar o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen para geração rápida de conteúdo.
2
Step 2
Personalize com Avatares de IA e Branding
Aprimore seu vídeo selecionando um avatar de IA para apresentar seus padrões de trabalho, tornando suas políticas envolventes e fáceis de entender para os funcionários.
3
Step 3
Adicione Visuais e Acessibilidade
Aprimore a clareza e a inclusão gerando automaticamente Legendas/legendas para seu vídeo, garantindo que seus padrões de trabalho sejam acessíveis a todos os funcionários.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Treinamento
Finalize seu vídeo de treinamento profissional exportando-o no formato de proporção desejado, tornando-o pronto para distribuição perfeita para seus funcionários ou plataformas LMS.

Desmistifique Políticas Complexas do Local de Trabalho

Transforme políticas e procedimentos complexos do local de trabalho em vídeos de IA claros e fáceis de entender, melhorando a adesão e compreensão dos funcionários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos eficazes de padrões de trabalho?

O HeyGen permite que você gere rapidamente "vídeos de padrões de trabalho" e "vídeos de treinamento para funcionários" envolventes usando "avatares de IA" e "Texto-para-vídeo a partir de roteiro". Isso agiliza o processo de comunicação de "políticas da empresa" e melhores práticas de forma eficiente.

É fácil criar vídeos de treinamento para funcionários com o HeyGen?

Sim, o HeyGen simplifica o processo de "criar vídeos de treinamento" para "treinamento de funcionários" através de "modelos de vídeo" intuitivos e uma rica "Biblioteca de mídia/suporte de banco de imagens". Você pode produzir conteúdo profissional de forma eficiente para "políticas do local de trabalho" e "vídeos de segurança no trabalho".

Quais recursos o HeyGen oferece para aprimorar vídeos de treinamento de funcionários?

O HeyGen oferece recursos robustos como "Legendas/legendas" para acessibilidade, "Controles de marca" para alinhar com "políticas da empresa", e uma variedade de "Modelos & cenas" para aprimorar materiais de "treinamento de funcionários". Essas ferramentas garantem que suas "políticas do local de trabalho" sejam claramente entendidas por todos.

Como o gerador de vídeo de IA do HeyGen simplifica a criação de vídeos para empresas?

O "gerador de vídeo de IA" do HeyGen capacita as empresas a "criar vídeos de treinamento" e "vídeos de segurança no trabalho" rapidamente, sem a necessidade de equipamentos complexos ou habilidades especializadas. Sua plataforma intuitiva permite que os usuários transformem roteiros em vídeos profissionais com "avatares de IA" e "geração de narração" de forma eficiente.

