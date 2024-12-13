Crie Vídeos de Prontidão para o Trabalho Facilmente com IA

Capacite sua equipe com o desenvolvimento crucial de habilidades interpessoais. Gere vídeos de treinamento envolventes rapidamente usando o Texto-para-Vídeo da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos sobre prontidão para carreira, direcionado a candidatos se preparando para suas primeiras entrevistas profissionais. Este vídeo deve apresentar uma estética visual polida e ligeiramente formal, com uma narração clara e que inspire confiança, gerada diretamente do seu roteiro usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen, para guiar os espectadores através de perguntas comuns de entrevista e melhores práticas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento conciso de 30 segundos para jovens profissionais sobre as nuances de criar e-mails profissionais eficazes, enfatizando o desenvolvimento de habilidades interpessoais. Adote um estilo visual moderno e limpo com um tom de áudio direto e instrutivo, aproveitando os modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para mostrar exemplos do mundo real e armadilhas comuns.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo envolvente de 50 segundos sobre prontidão para o ambiente de trabalho, direcionado a estudantes e recém-formados, oferecendo dicas práticas para a construção eficaz de currículos. A apresentação visual deve ser dinâmica e clara, complementada por uma narração energética e encorajadora facilitada pelo recurso de geração de narração da HeyGen, tornando informações complexas facilmente digeríveis e acionáveis.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Prontidão para o Trabalho

Produza rapidamente vídeos envolventes de prontidão para o trabalho com a plataforma alimentada por IA da HeyGen, projetada para simplificar o treinamento e aprimorar o desenvolvimento de habilidades.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Desenvolva seu roteiro cobrindo tópicos essenciais de prontidão para o trabalho. Use a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar seu texto em conteúdo visual envolvente.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua marca ou persona de treinamento, dando vida ao seu conteúdo de prontidão para o trabalho.
3
Step 3
Personalize Suas Cenas de Vídeo
Utilize a extensa biblioteca de modelos e cenas da HeyGen para projetar o cenário perfeito para seu conteúdo, garantindo uma experiência visual profissional e envolvente.
4
Step 4
Adicione Legendas e Exporte
Aprimore a compreensão e acessibilidade para todos os aprendizes adicionando legendas ao seu vídeo. Uma vez finalizado, você pode facilmente exportar seu vídeo de prontidão para o trabalho.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos Motivacionais de Desenvolvimento de Carreira

Crie vídeos inspiradores que promovam habilidades interpessoais, construam confiança e motivem indivíduos para sua jornada profissional.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos envolventes de prontidão para o trabalho?

A HeyGen utiliza poderosos Avatares de IA e um Gerador de Texto para Vídeo para produzir facilmente vídeos atraentes de prontidão para carreira, perfeitos para o desenvolvimento de habilidades interpessoais e treinamento de habilidades de comunicação.

Quais recursos a HeyGen oferece para personalizar o conteúdo de treinamento?

A HeyGen fornece cenas personalizáveis extensas e modelos profissionais, permitindo que você adapte seu treinamento. Você também pode adicionar narrações naturais e legendas geradas automaticamente para acessibilidade.

A HeyGen pode apoiar a criação de vídeos para tópicos específicos de desenvolvimento de carreira?

Absolutamente, a HeyGen é ideal para desenvolver vídeos sobre tópicos específicos como construção de currículos, estratégias de busca de emprego e preparação para entrevistas. Seus controles de branding garantem que seus vídeos estejam alinhados com a identidade da sua organização.

É fácil produzir vídeos profissionais com Avatares de IA usando a HeyGen?

Sim, o intuitivo Gerador de Texto para Vídeo da HeyGen simplifica a produção de vídeos de treinamento profissionais. Você pode transformar roteiros em conteúdo dinâmico com Avatares de IA realistas de forma rápida e eficiente.

