427/2000

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 60 segundos de treinamento de segurança voltado para trabalhadores experientes de fábricas e construção, focando na importância crítica do uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Empregue um estilo visual e de áudio sério e autoritário com demonstrações claras, utilizando os avatares de IA do HeyGen para apresentar informações complexas de forma confiável e consistente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo urgente, mas calmo, de 30 segundos para todo o pessoal da empresa, detalhando procedimentos essenciais de evacuação de emergência e protocolos de segurança contra incêndio. O estilo visual e de áudio deve ser claro e conciso, com gráficos animados e uma narração tranquilizadora, garantindo máxima compreensão através do recurso de legendas automáticas do HeyGen para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo instrucional de 50 segundos para a equipe de armazém e logística demonstrando técnicas corretas de levantamento para prevenir lesões nas costas. O estilo visual deve ser prático e ilustrativo, combinando demonstrações ao vivo com uma narração clara e instrutiva, utilizando o suporte robusto de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para obter imagens e filmagens relevantes.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Prevenção de Lesões no Trabalho

Produza facilmente vídeos de prevenção de lesões no trabalho envolventes e informativos que aumentam a segurança dos funcionários e otimizam seus esforços de treinamento com ferramentas potentes de IA.

1
Step 1
Desenvolva Seu Roteiro com um Modelo de Vídeo de Segurança
Comece delineando o conteúdo do seu vídeo. Utilize um modelo de vídeo de segurança pré-desenhado para estruturar sua narrativa, cobrindo estratégias e protocolos de prevenção chave. Os modelos e cenas do HeyGen ajudam você a organizar sua mensagem de forma eficaz.
2
Step 2
Escolha um Apresentador de IA Envolvente
Selecione um avatar de IA para narrar seu conteúdo de prevenção de lesões. Um apresentador de IA profissional e relacionável pode aumentar significativamente o engajamento dos funcionários e a retenção de informações críticas de segurança.
3
Step 3
Adicione Visuais e Gere Narrações
Enriqueça a criação do seu vídeo incorporando visuais relevantes da biblioteca de mídia. Em seguida, use nosso recurso de geração de narrações para dar vida ao seu roteiro, garantindo clareza e impacto para suas mensagens de segurança.
4
Step 4
Exporte Seus Vídeos de Treinamento
Finalize seu vídeo de prevenção de lesões no trabalho. Exporte facilmente seus vídeos de treinamento concluídos em vários formatos de proporção para se adequar a diferentes plataformas, garantindo que seu conteúdo esteja pronto para ampla distribuição e uso imediato.

Esclareça Procedimentos de Segurança Complexos

Simplifique protocolos de segurança intrincados e informações de saúde em vídeos facilmente compreensíveis, melhorando a compreensão para toda a equipe.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de segurança?

As ferramentas de vídeo de IA do HeyGen simplificam todo o processo de criação de vídeos de segurança no local de trabalho envolventes. Você pode transformar seus roteiros em conteúdo de treinamento de segurança rapidamente, completo com apresentadores de IA e narrações profissionais.

Quais recursos o HeyGen oferece para personalizar vídeos de prevenção de lesões no trabalho para minha organização?

O HeyGen permite total personalização dos seus vídeos de prevenção de lesões no trabalho, permitindo que você incorpore sua marca, logotipos e cenários específicos. Você pode utilizar vários modelos de vídeos de segurança e integrar sua própria mídia para um treinamento de segurança dos funcionários sob medida.

O HeyGen pode ajudar a tornar os vídeos de segurança mais acessíveis e envolventes para todos os funcionários?

Sim, o HeyGen melhora a acessibilidade dos seus vídeos de treinamento de segurança através de legendas automáticas e geração de narrações de alta qualidade. Isso garante que seu conteúdo de segurança no local de trabalho alcance um público mais amplo, melhorando a compreensão e o engajamento geral dos funcionários.

Como os apresentadores de IA do HeyGen aumentam a eficácia do treinamento de segurança?

Os apresentadores de IA do HeyGen dão vida ao seu treinamento de segurança, transmitindo informações críticas com clareza e consistência, o que é vital para a segurança no local de trabalho. Essas ferramentas de vídeo de IA atuam como narradores envolventes para suas necessidades de criação de vídeos de segurança, garantindo que as mensagens-chave sejam absorvidas de forma eficaz.

