Crie Vídeos de Políticas de Assédio no Trabalho para Ambientes de Trabalho Mais Seguros

Garanta Conformidade e Diretrizes com vídeos de treinamento envolventes. Use avatares de IA da HeyGen para treinamento de funcionários personalizado e impactante.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de treinamento envolvente de 60 segundos direcionado a todos os funcionários atuais, especialmente gerentes, que ilustre cenários comuns de assédio no local de trabalho, incluindo assédio sexual, e detalhe o processo de denúncia. O estilo visual deve ser baseado em cenários, utilizando avatares de IA diversos para retratar situações de forma realista, apoiado por uma narrativa direta e informativa. Os avatares de IA da HeyGen darão vida a esses importantes vídeos de treinamento, tornando o conteúdo altamente relacionável e impactante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de comunicação interna de 30 segundos, direcionado tanto à liderança da empresa quanto à força de trabalho em geral, que reforce o compromisso de promover um Ambiente de Trabalho Mais Seguro. Este vídeo deve adotar um estilo visual inspirador e empoderador, mostrando interações positivas no local de trabalho, complementado por uma narração confiante e articulada. Aproveite a geração de narração da HeyGen para garantir uma trilha de áudio polida e profissional, articulando os valores de Treinamento Corporativo da empresa de forma fluida.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma peça informativa de 50 segundos para profissionais de RH e oficiais de conformidade, focando em diretrizes específicas de Conformidade e Normas relacionadas à conduta no local de trabalho. O vídeo deve ter um estilo visual formal e estruturado, utilizando efetivamente modelos pré-desenhados para uma apresentação limpa e eficiente das informações. Começando com os Modelos e cenas da HeyGen, os usuários podem criar rapidamente vídeos de treinamento personalizados que aderem aos padrões da indústria e requisitos legais, baseando-se nos Modelos de Vídeo de Políticas de Trabalho.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Políticas de Assédio no Trabalho

Desenvolva rapidamente vídeos de treinamento antiassédio claros e impactantes para promover um ambiente de trabalho mais seguro e garantir conformidade com facilidade.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo de Política
Comece selecionando um modelo profissionalmente desenhado da nossa biblioteca, incluindo Modelos de Vídeo de Políticas de Trabalho especializados, para estabelecer uma base sólida para seu conteúdo de conformidade.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro e Adicione Avatares
Personalize sua mensagem inserindo suas políticas de assédio específicas no roteiro, depois atribua avatares de IA envolventes para transmitir suas informações críticas de forma eficaz, potencializando seus vídeos impulsionados por IA.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Integre o logotipo, cores e outros elementos visuais da sua empresa usando controles de branding para garantir que seu vídeo seja coeso, profissional e crie vídeos verdadeiramente envolventes para sua equipe.
4
Step 4
Exporte para Treinamento de Funcionários
Finalize seu vídeo escolhendo a proporção de aspecto ideal para seus canais de distribuição, depois exporte-o para integrar perfeitamente em seus programas de Treinamento de Funcionários, reforçando uma cultura empresarial positiva.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Diretrizes de Políticas Complexas

Simplifique políticas de assédio complexas em conteúdo de vídeo claro e digerível, tornando diretrizes legais e de RH complexas acessíveis e fáceis de entender para todos os funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de políticas de assédio no trabalho?

A HeyGen capacita as equipes de RH a "criar vídeos de políticas de assédio no trabalho" de forma fácil usando "vídeos impulsionados por IA". Nossa plataforma simplifica o processo, tornando mais rápido e eficiente produzir "vídeos envolventes" para todas as necessidades de "treinamento de funcionários".

A HeyGen oferece modelos específicos para treinamento antiassédio e discriminação?

Sim, a HeyGen oferece uma variedade de "Modelos de Vídeo de Políticas de Trabalho", incluindo opções adaptadas para conteúdo de "Modelo de Vídeo Antiassédio e Discriminação". Esses "modelos" personalizáveis permitem que você adapte rapidamente estruturas existentes às "políticas de assédio" e "Conformidade e Diretrizes" específicas da sua empresa.

Quais vantagens a IA oferece para treinamento corporativo em tópicos sensíveis como assédio?

Os "vídeos de treinamento" impulsionados por IA da HeyGen garantem mensagens consistentes e produção de alta qualidade, crucial para "políticas de assédio". Utilizar "avatares de IA" realistas aumenta o engajamento dos aprendizes e cria um "Ambiente de Trabalho Mais Seguro" através de "treinamento de funcionários" padronizado e impactante.

Posso personalizar os avatares de IA e o conteúdo para os requisitos específicos de treinamento da minha organização?

Absolutamente. A HeyGen permite ampla personalização de "avatares de IA", vozes e conteúdo para alinhar com sua marca e necessidades específicas de "vídeos de treinamento personalizados". Você pode facilmente adaptar suas mensagens para um "treinamento de funcionários" abrangente e eficaz sobre "assédio sexual" e outros tópicos críticos.

