Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos para todos os funcionários, explicando as políticas atualizadas da empresa sobre privacidade de dados e conduta ética. Utilize o recurso de Texto para vídeo do HeyGen para garantir uma mensagem precisa, apresentada em um estilo visual limpo e corporativo, com uma entrega de áudio clara e autoritária que promove o entendimento e a conformidade em toda a organização.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo vibrante de 30 segundos direcionado a candidatos em potencial e novos contratados, destacando a cultura única do local de trabalho da empresa e os comportamentos esperados através de visuais dinâmicos e uma narrativa inspiradora. Empregue a geração de Narração do HeyGen para adicionar uma trilha de áudio animada e motivacional que capture a essência do nosso espírito de equipe e compromisso com o respeito.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 50 segundos para membros da equipe remota, delineando as melhores práticas para reuniões virtuais e etiqueta eficaz de treinamento remoto. Incorpore o recurso de Legendas do HeyGen para melhorar a acessibilidade, apresentando as informações com um estilo visual moderno e minimalista e um tom de áudio direto e informativo, garantindo uma comunicação interna clara, independentemente do ambiente.
Como Funciona a Criação de Vídeos de Expectativas do Local de Trabalho

Crie facilmente vídeos envolventes de expectativas do local de trabalho com ferramentas impulsionadas por AI, garantindo comunicação clara e integração consistente para sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece elaborando seu roteiro de vídeo ou escolha na nossa biblioteca de Modelos de Vídeos de Expectativas do Local de Trabalho para estruturar seu conteúdo. Nosso recurso intuitivo de Texto para vídeo transforma seu texto em cenas de vídeo dinâmicas.
2
Step 2
Escolha Seus Avatares de AI
Selecione entre uma gama diversificada de avatares de AI para apresentar sua mensagem. Aumente o engajamento personalizando seu vídeo com um Ator de Voz de AI que combine perfeitamente com o tom e idioma desejados.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Integre o logotipo e as cores da sua empresa usando nossos controles de Branding para manter uma identidade visual consistente. Enriqueça suas cenas com mídia relevante da nossa extensa biblioteca de Mídia/suporte de estoque.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Garanta que sua mensagem seja acessível a todos gerando Legendas automaticamente. Uma vez satisfeito, exporte seu vídeo polido no Aspecto desejado para compartilhamento perfeito em todas as plataformas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos envolventes de expectativas do local de trabalho?

O HeyGen capacita você a criar vídeos envolventes de expectativas do local de trabalho com facilidade. Utilizando avatares de AI avançados e cenas personalizáveis, você pode transformar texto em conteúdo de vídeo profissional, garantindo comunicação clara e consistente para sua equipe.

O HeyGen oferece modelos para vídeos de expectativas do local de trabalho?

Sim, o HeyGen fornece Modelos de Vídeos de Expectativas do Local de Trabalho, simplificando o processo de criação de vídeos. Esses modelos, combinados com avatares de AI e cenas personalizáveis, tornam simples a produção de conteúdo consistente e profissional para treinamento ou integração de novos funcionários.

Que tipo de avatares de AI e atores de voz o HeyGen oferece para vídeos?

O HeyGen apresenta uma gama diversificada de avatares de AI e Atores de Voz de AI avançados para dar vida aos seus vídeos. Você pode até personalizar avatares e aproveitar narrações multilíngues, garantindo que suas mensagens sejam entregues profissionalmente com os controles de marca desejados.

O Gerador de Texto para Vídeo Gratuito do HeyGen é eficaz para comunicação interna?

O HeyGen oferece um poderoso Gerador de Texto para Vídeo Gratuito que permite transformar roteiros em vídeos atraentes para diversos fins, incluindo comunicação interna e treinamento. Isso possibilita a criação eficiente de conteúdo de vídeo de alta qualidade a partir de uma entrada de texto simples.

