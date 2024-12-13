Crie Vídeos de Conduta no Local de Trabalho com IA
Produza rapidamente vídeos impactantes de etiqueta no local de trabalho e treinamento de conformidade usando nosso poderoso recurso de Texto para vídeo.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de aprendizado baseado em cenários de 60 segundos para todos os funcionários, focando na resolução de conflitos comuns no local de trabalho com uma sensação realista e interativa, empregando diversos "avatares de IA" para retratar diferentes perspectivas. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e encorajador, promovendo a resolução colaborativa de problemas.
Produza um vídeo de treinamento de conformidade de 30 segundos para todos os funcionários, cobrindo políticas essenciais de combate ao assédio, apresentado com um estilo visual formal e conciso e uma narração autoritária, mas acessível. Crucialmente, este vídeo garantirá acessibilidade gerando "Legendas" precisas para todos os diálogos.
Desenhe um vídeo de atualização de políticas de 50 segundos destinado a equipes de RH e liderança da empresa, apresentando novas diretrizes com um estilo visual moderno e com a marca da empresa e uma narração profissional dinâmica. Este vídeo fará pleno uso dos "Modelos e cenas" do HeyGen para manter a consistência da marca e acelerar a criação.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento dos Funcionários no Treinamento de Conduta.
Melhore a participação e a memorização de políticas cruciais de conduta no local de trabalho ao entregar conteúdo interativo e visualmente rico gerado por IA.
Simplifique e Escale o Treinamento de Conformidade no Local de Trabalho.
Produza e distribua de forma eficiente vídeos abrangentes de conduta no local de trabalho e conformidade para todos os funcionários, independentemente da localização, com IA.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de conduta no local de trabalho?
O Gerador de Vídeos de Conduta no Local de Trabalho do HeyGen simplifica a produção de vídeos essenciais de treinamento de funcionários ao utilizar avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo. Isso permite que as equipes de RH criem vídeos de conduta no local de trabalho de forma eficiente, sem a necessidade de experiência extensa em produção de vídeo.
O HeyGen pode ajudar a criar vídeos de etiqueta no local de trabalho envolventes com branding personalizado?
Sim, o HeyGen possui um Motor Criativo com modelos de vídeo personalizáveis e controles de branding robustos para ajudar você a criar vídeos de etiqueta no local de trabalho envolventes. Você pode facilmente incorporar o logotipo e as cores da sua empresa para garantir que todo o conteúdo esteja alinhado com a identidade da sua marca, aumentando o engajamento dos aprendizes.
Quais recursos tornam o HeyGen eficaz para vídeos de treinamento de conformidade?
O HeyGen oferece uma solução de Geração de Vídeo de Ponta a Ponta para a criação de vídeos de treinamento de conformidade, apresentando apresentadores de IA realistas e Legendas. Suas capacidades suportam Aprendizado Baseado em Cenários, tornando tópicos complexos mais digeríveis e eficazes para os funcionários.
O HeyGen suporta integração perfeita para distribuição de conteúdo de treinamento?
Absolutamente. O HeyGen é projetado para suportar integrações com LMS, garantindo que seus vídeos de treinamento de funcionários gerados possam ser facilmente distribuídos e rastreados dentro dos seus sistemas de gerenciamento de aprendizado existentes. Isso torna a ampliação de suas iniciativas de treinamento eficiente e direta.