Crie Vídeos de Coaching no Local de Trabalho Facilmente

Eleve o treinamento e desenvolvimento de funcionários com vídeos educacionais envolventes e econômicos, utilizando os poderosos avatares de IA do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo perspicaz de 90 segundos para gerentes de nível médio sobre como promover o desenvolvimento dos funcionários dentro de suas equipes. Este vídeo de coaching no local de trabalho deve adotar um estilo visual minimalista e moderno, com ênfase em sobreposições de texto animado para destacar pontos cruciais derivados de um roteiro claro, aproveitando a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen. Garanta que legendas profissionais sejam geradas automaticamente para melhorar a acessibilidade e compreensão de todos os espectadores.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento de dicas rápidas de 45 segundos para todos os funcionários, focando em estratégias eficientes de gerenciamento de tempo. Este vídeo educacional deve apresentar um estilo visual dinâmico, transitando rapidamente entre diferentes cenas e incorporando suporte relevante de estoque da biblioteca de mídia para mostrar vários cenários. Aproveite o poder dos modelos e cenas do HeyGen para agilizar o processo de criação de vídeo e entregar conteúdo impactante rapidamente.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo instrucional de 75 segundos para membros experientes da equipe, delineando as melhores práticas para gerenciamento de projetos colaborativos. Este vídeo de treinamento deve misturar um estilo visual corporativo-profissional com áudio claro e conciso, utilizando avatares de IA do HeyGen para apresentar informações de forma direta e envolvente. Otimize o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para garantir que o vídeo esteja perfeitamente formatado para várias plataformas de comunicação interna, tornando-o uma ferramenta versátil para treinamento contínuo no local de trabalho.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Coaching no Local de Trabalho

Transforme suas estratégias de coaching em vídeos profissionais e envolventes com facilidade. Aproveite as ferramentas alimentadas por IA para produzir conteúdo de treinamento impactante.

1
Step 1
Selecione Sua Base
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais ou inicie com uma tela em branco. Cole seu roteiro de coaching para gerar rapidamente as cenas iniciais do vídeo usando os Modelos e cenas do HeyGen.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador
Enriqueça sua mensagem selecionando um avatar de IA para entregar seu conteúdo de coaching. Personalize sua aparência e gestos para uma presença na tela mais relacionável com os avatares de IA do HeyGen.
3
Step 3
Adicione Áudio e Texto Envolventes
Gere narrações com som natural usando a geração de Narração alimentada por IA do HeyGen. Melhore ainda mais a clareza e acessibilidade com legendas automáticas para todos os seus vídeos de treinamento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Aplique sua identidade de marca única com os controles de Branding do HeyGen. Uma vez aperfeiçoado, exporte facilmente seu vídeo de coaching no local de trabalho de alta qualidade para inspirar crescimento em várias plataformas.

Casos de Uso

Produza Conteúdo Motivacional Impactante

Gere vídeos motivacionais cativantes que efetivamente inspirem os funcionários, reforçando comportamentos positivos e promovendo uma mentalidade de crescimento no coaching.

Perguntas Frequentes

Como posso criar vídeos de coaching no local de trabalho de alta qualidade de forma eficiente?

O HeyGen permite que você crie vídeos de coaching no local de trabalho de alta qualidade de forma eficiente, transformando roteiros em vídeos profissionais usando avatares de IA realistas e narrações de IA. Isso simplifica todo o processo de criação de vídeo, tornando-o mais rápido e acessível para um treinamento eficaz no local de trabalho.

O que torna o HeyGen eficaz para desenvolver vídeos de treinamento de funcionários?

O HeyGen é altamente eficaz para desenvolver vídeos de treinamento de funcionários porque oferece um conjunto de ferramentas alimentadas por IA que simplificam a produção. Você pode facilmente gerar legendas, utilizar modelos de vídeo e personalizar a marca, garantindo que seus vídeos de treinamento sejam profissionais e impactantes.

O HeyGen pode ajudar a produzir conteúdo de vídeo envolvente para o desenvolvimento de funcionários sem habilidades extensas de edição?

Sim, o HeyGen permite que você produza conteúdo de vídeo envolvente para o desenvolvimento de funcionários mesmo sem habilidades extensas de edição. Sua plataforma intuitiva permite criar vídeos educacionais cativantes com recursos como texto para vídeo a partir de roteiro e uma robusta biblioteca de mídia, promovendo experiências de aprendizado dinâmicas.

Como os recursos de IA no HeyGen simplificam a criação de vídeos para treinamento no local de trabalho?

Os recursos de IA no HeyGen simplificam significativamente a criação de vídeos para treinamento no local de trabalho ao automatizar muitos passos complexos. Com avatares de IA e narrações de IA, você pode gerar conteúdo atraente diretamente do texto, reduzindo a necessidade de produção cara e tornando os vídeos educacionais acessíveis a todos.

