Crie Vídeos de Treinamento de Comportamento no Local de Trabalho Instantaneamente
Capacite suas equipes de L&D a desenvolver vídeos de treinamento de comportamento no local de trabalho eficazes e impulsionados por IA, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para narrativas envolventes.
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos abordando a etiqueta de comunicação eficaz no ambiente de trabalho. Este vídeo de treinamento, direcionado a todos os funcionários atuais, deve apresentar um estilo visual claro e direto com texto informativo na tela. Aproveite a capacidade de texto para vídeo da HeyGen a partir do roteiro e inclua legendas para melhorar a acessibilidade e reforçar as mensagens comportamentais chave.
Desenhe um vídeo impactante de 30 segundos para a gestão e líderes de equipe, destacando as melhores práticas para promover um ambiente de trabalho inclusivo. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e inspirador, usando música de fundo animada para transmitir uma mensagem positiva. Comece com um dos modelos e cenas profissionais da HeyGen e incorpore visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para criar rapidamente vídeos de treinamento sobre comportamento no local de trabalho.
Produza um vídeo informativo de 50 segundos para gerentes de nível médio sobre como fornecer feedback construtivo para melhorar o comportamento e o desempenho da equipe. A abordagem visual deve ser profissional e direta, com uma narração clara e calma guiando o espectador. Empregue os avatares da HeyGen para apresentar os pontos principais e use redimensionamento de proporção e exportações para garantir que o conteúdo seja otimizado para vários canais de comunicação interna.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance do Treinamento de Funcionários.
Desenvolva eficientemente inúmeros módulos de treinamento de comportamento no local de trabalho, tornando-os acessíveis a uma base global de funcionários com facilidade.
Melhore a Eficácia do Treinamento.
Aproveite a IA para criar conteúdo de treinamento dinâmico e interativo que melhora significativamente o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento.
Perguntas Frequentes
Como posso criar facilmente vídeos de treinamento de comportamento no local de trabalho envolventes?
A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento envolventes para funcionários com uma ampla seleção de modelos personalizáveis e um recurso poderoso de roteiro e storyboard. Utilize Avatares de IA e capacidades de texto para vídeo para produzir rapidamente conteúdo profissional, atendendo à intenção criativa de suas necessidades de treinamento.
Qual é o papel dos Avatares de IA em melhorar os vídeos de treinamento de comportamento no local de trabalho?
Os Avatares de IA da HeyGen dão vida aos seus vídeos de treinamento de comportamento no local de trabalho, fornecendo um apresentador consistente e profissional sem a necessidade de filmagem. Isso simplifica significativamente a produção de conteúdo para vários requisitos de treinamento de conformidade de RH e vídeos de integração para seus funcionários.
A HeyGen pode ajudar a criar conteúdo de vídeo escalável impulsionado por IA para treinamento de funcionários?
Sim, a plataforma de criação de conteúdo de vídeo impulsionada por IA da HeyGen permite que as equipes de L&D produzam rapidamente vídeos de treinamento de alta qualidade para funcionários. Nossas ferramentas intuitivas, incluindo narrações, legendas e suporte multilíngue, garantem a escalabilidade eficiente de seus recursos educacionais para uma força de trabalho global.
A HeyGen oferece modelos específicos de Vídeos de Treinamento de Comportamento no Local de Trabalho?
Absolutamente. A HeyGen fornece uma variedade de modelos profissionais, incluindo aqueles adequados para vídeos de treinamento de comportamento no local de trabalho. Esses modelos são totalmente personalizáveis, permitindo que você incorpore sua marca, roteiro e elementos visuais de forma integrada para criar vídeos de treinamento eficazes.