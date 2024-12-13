Crie Vídeos de Visão Geral da Ferramenta de Fluxo de Trabalho Facilmente

Automatize tarefas e simplifique seu fluxo de trabalho com a poderosa capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen.

432/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos especificamente para líderes de equipe e gerentes de projeto, detalhando como criar e gerenciar efetivamente um novo fluxo de trabalho do zero. O estilo visual deve ser dinâmico e passo a passo, apoiado por uma narração envolvente e precisa gerada através do recurso Texto-para-vídeo da HeyGen, garantindo que cada etapa de configuração seja claramente articulada.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento aprofundado de 2 minutos direcionado a administradores de sistema e usuários avançados, demonstrando como configurar as definições de fluxo de trabalho para automação avançada dentro da plataforma. A apresentação visual e de áudio deve ser detalhada, instrucional e técnica, focando na clareza para funcionalidades complexas, ainda mais aprimorada pelas Legendas da HeyGen para acessibilidade e terminologia precisa.
Prompt de Exemplo 3
Construa um tutorial conciso de 45 segundos para usuários finais e membros da equipe designados para tarefas, ilustrando os passos simples para executar um fluxo de trabalho e marcar tarefas como concluídas. O vídeo deve manter um estilo visual conciso, orientado para a ação e encorajador, aproveitando os Modelos e cenas da HeyGen para apresentar um guia visualmente atraente e direto sobre a execução de tarefas dentro da ferramenta de fluxo de trabalho.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Visão Geral da Ferramenta de Fluxo de Trabalho

Crie vídeos de visão geral de fluxo de trabalho profissionais e envolventes rapidamente usando os recursos poderosos da HeyGen para explicar claramente como suas ferramentas automatizam tarefas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Modelo de Vídeo
Comece delineando sua visão geral do fluxo de trabalho. Use um **modelo de fluxo de trabalho** ou escreva seu roteiro, depois aproveite a capacidade de **Texto-para-vídeo da HeyGen** para gerar automaticamente suas cenas.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Dê vida ao seu roteiro selecionando entre a diversa gama de **avatares de IA** da HeyGen. Eles narrarão seu conteúdo, tornando seus **vídeos de fluxo de trabalho** envolventes e profissionais.
3
Step 3
Aplique Seus Elementos de Marca
Personalize seu vídeo com as cores e o logotipo da sua marca usando os robustos **controles de marca** da HeyGen. Isso garante que sua visão geral do fluxo de trabalho se alinhe perfeitamente com a identidade visual da sua empresa, especialmente ao demonstrar como sua solução **automatiza tarefas**.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Visão Geral
Uma vez satisfeito com sua criação, use o **redimensionamento de proporção e exportações** da HeyGen para baixar sua visão geral de fluxo de trabalho de alta qualidade. Compartilhe facilmente sua demonstração da **ferramenta de fluxo de trabalho** com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Clipes Explicativos de Fluxo de Trabalho Envolventes

.

Transforme explicações longas de ferramentas de fluxo de trabalho em clipes de vídeo concisos e envolventes para comunicações internas, dicas rápidas ou destaques de recursos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de visão geral da ferramenta de fluxo de trabalho de forma eficiente?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos atraentes de visão geral da ferramenta de fluxo de trabalho transformando roteiros de texto em conteúdo envolvente com avatares de IA e narrações realistas. Isso simplifica significativamente o processo de criação de vídeos para demonstrar fluxos de trabalho complexos.

Quais capacidades técnicas a HeyGen oferece para automatizar tarefas na produção de vídeos para gerenciar fluxos de trabalho?

A HeyGen oferece recursos robustos que automatizam tarefas dentro da produção de vídeos, permitindo que você gerencie projetos de vídeo de fluxo de trabalho de forma eficiente. Você pode gerar cenas inteiras a partir de um roteiro e aplicar controles de marca, configurando definições para uma saída consistente em todo o seu conteúdo.

A HeyGen pode fornecer um modelo de fluxo de trabalho para processos empresariais comuns, como a integração de novos funcionários?

Sim, a HeyGen oferece uma variedade de modelos e cenas que podem servir como um excelente modelo de fluxo de trabalho para cenários comuns, como criar uma visão geral para a integração de novos funcionários. Esses modelos personalizáveis ajudam a iniciar seus projetos de vídeo e a manter a consistência da marca.

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de fluxo de trabalho envolventes?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de fluxo de trabalho envolventes ao utilizar avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo, permitindo que você se concentre na mensagem em vez de na edição de vídeo complexa. Você pode facilmente adicionar legendas e escolher diferentes proporções para várias plataformas, garantindo que sua visão geral alcance um público mais amplo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo