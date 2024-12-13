Crie Vídeos de Segurança para Trabalho Remoto

Aumente a segurança e o engajamento dos funcionários com vídeos de treinamento profissional criados rapidamente usando avatares de AI.

Prompt de Exemplo
Desenvolva um vídeo educacional conciso de 45 segundos direcionado a todos os funcionários em home office, abordando práticas essenciais de higiene digital e segurança para prevenir ameaças cibernéticas. Empregue uma estética visual moderna e nítida com gráficos animados envolventes que retratam golpes comuns, acompanhados por uma narração acessível, mas firme. Aproveite a funcionalidade de texto para vídeo da HeyGen para agilizar a produção e integre imagens de arquivo relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para ilustrar cenários do mundo real.
Prompt de Exemplo
Crie um vídeo envolvente de 30 segundos sobre segurança no trabalho remoto voltado para novos contratados e proprietários de pequenas empresas, focando em dicas gerais de segurança doméstica além do computador. O estilo visual deve ser amigável e animado, mostrando exemplos positivos em um ambiente doméstico com música de fundo inspiradora. Use os diversos modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente a narrativa e gerar uma narração calorosa e acolhedora usando o recurso de geração de narração para transmitir os conselhos essenciais.
Prompt de Exemplo
Desenvolva um vídeo prático de 50 segundos para indivíduos que passam longos períodos em frente a equipamentos de tela em casa, oferecendo conselhos práticos sobre prevenção de fadiga ocular e rotinas de pausas recomendadas. O estilo visual e de áudio deve ser claro e ilustrativo, usando gráficos simples e animação suave para destacar alongamentos práticos e exercícios oculares, com um tom gentil e encorajador. Garanta visualização ideal em todas as plataformas utilizando o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen e destaque um avatar de AI para fornecer lembretes de saúde concisos.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Segurança para Trabalho Remoto

Produza facilmente vídeos de segurança envolventes e informativos para proteger sua força de trabalho remota, garantindo um ambiente saudável e seguro.

Step 1
Selecione um Modelo de Vídeo
Escolha entre nossos diversos modelos de vídeo para iniciar seu vídeo de segurança para trabalho remoto, garantindo uma base profissional.
Step 2
Adicione Seu Conteúdo de Segurança
Preencha seu vídeo com informações cruciais de segurança, adicionando visuais relevantes e mídia de nossa extensa biblioteca de mídia para ilustrar tópicos como Ergonomia.
Step 3
Gere Narração e Legendas
Melhore a clareza e acessibilidade adicionando legendas ao seu vídeo, garantindo que suas mensagens de segurança sejam facilmente compreendidas por todos os funcionários remotos.
Step 4
Exporte e Implante para Treinamento
Uma vez finalizado, exporte seus vídeos de segurança para trabalho remoto e implante-os de forma integrada em seu LMS para um treinamento eficaz dos funcionários.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Informações de Segurança Complexas

Desmembre diretrizes complexas de segurança para trabalho remoto em vídeos de AI fáceis de entender, tornando informações críticas acessíveis e impactantes para todos os funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de segurança para trabalho remoto?

A HeyGen torna fácil criar vídeos de segurança para trabalho remoto usando avatares de AI e capacidades de texto para vídeo. Você pode rapidamente transformar roteiros em produções de vídeo de treinamento profissional que garantem a segurança dos funcionários.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos de segurança da HeyGen?

A HeyGen oferece amplas opções de personalização para o conteúdo do seu vídeo de segurança, permitindo que você use modelos de vídeo, carregue ativos da sua própria biblioteca de mídia e adicione legendas profissionais e música de fundo. Nosso editor de vídeo intuitivo garante que sua mensagem seja perfeitamente alinhada à marca e clara.

A HeyGen pode ajudar na produção de treinamentos de segurança especializados, como ergonomia?

Sim, a HeyGen é ideal para produzir vídeos de treinamento especializados, incluindo aqueles sobre ergonomia, Curso de Segurança Cibernética ou segurança de Equipamentos de Tela. Você pode usar avatares de AI para transmitir informações detalhadas sobre práticas cruciais de segurança no trabalho remoto de forma eficaz.

Como os vídeos de treinamento de segurança criados pela HeyGen são distribuídos para a equipe?

A HeyGen permite a fácil distribuição dos seus vídeos de treinamento de segurança através de várias opções de exportação, incluindo formatos compatíveis com plataformas LMS comuns. Isso garante que o conteúdo de segurança dos funcionários alcance toda a sua equipe de forma eficiente e apoie o aumento do engajamento e retenção.

