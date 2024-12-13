Crie Vídeos de Proteção ao Denunciante com IA

Proteja sua equipe de retaliação e fraude. Transforme facilmente seus roteiros em vídeos envolventes usando o poderoso recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen.

409/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrutivo de 60 segundos para todos os funcionários, detalhando como relatar má conduta e definindo claramente o que constitui retaliação segundo a política da empresa. Este vídeo deve adotar um estilo visual profissional e sério, incorporando texto nítido na tela e visuais informativos, acompanhado por uma narração calma e autoritária. Empregue o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para criar o conteúdo de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo atraente de 30 segundos direcionado a funcionários que estão considerando relatar um problema, tranquilizando-os sobre a confidencialidade e o processo robusto de nossa plataforma de relato de incidentes. O vídeo deve apresentar um estilo visual empático e confiável, usando cores calmantes e uma narrativa tranquilizadora entregue via geração de Narração da HeyGen, destacando a facilidade e segurança do relato online.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de comunicação corporativa conciso de 50 segundos para a gestão e funcionários em geral, destacando o compromisso inabalável do empregador com um programa anti-retaliação e a proteção dos direitos de segurança e saúde no local de trabalho. A estética visual deve ser corporativa e autoritária, utilizando filmagens profissionais de banco de imagens e uma trilha de áudio confiante e clara. Aproveite os Modelos & cenas da HeyGen para garantir uma apresentação de marca polida e consistente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Proteção ao Denunciante

Capacite sua equipe com vídeos claros e envolventes sobre Proteções ao Denunciante, promovendo um ambiente seguro e transparente de forma eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Esboce as mensagens principais para seu Programa de Proteção ao Denunciante. Aproveite o Texto-para-vídeo para transformar seu conteúdo escrito em diálogo falado envolvente.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha um avatar de IA ou utilize Modelos & cenas profissionais para representar visualmente a importância das Proteções ao Denunciante de maneira relacionável.
3
Step 3
Adicione Detalhes Essenciais
Aumente a compreensão e acessibilidade adicionando Legendas. Explique claramente os procedimentos para relatar e prevenir retaliação.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Otimize seu vídeo para várias plataformas usando redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações. Distribua-o facilmente na plataforma de relato de incidentes da sua empresa ou intranet.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Políticas Complexas de Denunciantes

.

Explique claramente políticas complexas de proteção ao denunciante e procedimentos de denúncia, tornando-os acessíveis e compreensíveis para todos os funcionários, incentivando a conformidade.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar as organizações a criar vídeos atraentes de proteção ao denunciante?

A HeyGen capacita as empresas a criar facilmente vídeos envolventes que explicam as Proteções ao Denunciante e seu Programa de Proteção ao Denunciante. Utilizando avatares de IA, texto-para-vídeo e controles de marca personalizados, as organizações podem produzir conteúdo claro e profissional que educa os funcionários de forma eficaz.

Qual é o papel dos vídeos impulsionados pela HeyGen na prevenção de retaliação e promoção de um programa anti-retaliação?

A HeyGen permite a produção rápida de vídeos consistentes que educam os funcionários sobre os direitos de segurança e saúde no local de trabalho, enfatizando a importância de um programa anti-retaliação. Esses vídeos, completos com narração e legendas, delineiam claramente as políticas para prevenir retaliação, promovendo um ambiente seguro para denúncias.

A HeyGen pode ajudar a comunicar claramente o processo para Reclamações de Denunciantes relacionadas a fraude ou má conduta?

Sim, a HeyGen simplifica a comunicação dos procedimentos para Reclamações de Denunciantes relacionadas a fraude ou má conduta. Através de modelos prontos para uso e avatares de IA, as empresas podem gerar vídeos informativos que desmistificam o processo de denúncia, tornando-o acessível e confiável para todos os funcionários.

Como a HeyGen apoia os empregadores na implementação de medidas de prevenção eficazes por meio de vídeo?

A HeyGen auxilia os empregadores no desenvolvimento de conteúdo de vídeo impactante para medidas de prevenção críticas. Aproveitando suas capacidades de texto-para-vídeo e biblioteca de mídia, a HeyGen permite que os empregadores criem vídeos de treinamento e conscientização personalizados que comunicam efetivamente diretrizes para minimizar riscos de fraude e má conduta.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo