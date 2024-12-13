crie vídeos de conscientização sobre denúncias com facilidade

Eleve seu Programa de Denúncia. Eduque rapidamente sobre a lei de denúncia e relato de irregularidades com avatares de IA dinâmicos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo animado de 60 segundos direcionado a potenciais denunciantes e profissionais de RH, explicando os principais aspectos da lei de denúncia e enfatizando a importância de Entender a Lei. Use visuais limpos em estilo infográfico com sobreposições de texto claras geradas via Texto-para-vídeo a partir do roteiro, garantindo acessibilidade com legendas abrangentes e uma narração tranquilizadora.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos para funcionários e oficiais de conformidade, mostrando como uma plataforma segura de relato de incidentes utiliza efeitos tecnológicos para proteger o anonimato e facilitar divulgações seguras. O vídeo deve ter um estilo visual moderno e focado em tecnologia, utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para fundos dinâmicos, acompanhado por uma narração animada e confiante.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo inspirador de 45 segundos para a liderança e funcionários em geral, ilustrando o impacto positivo de um Programa de Denúncia de Classe Mundial na promoção de um mundo transparente. Empregue uma estética visual positiva e inspiradora com a geração de narração da HeyGen, proporcionando uma narração inspiradora e tranquilizadora para construir confiança e encorajar a participação.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Conscientização sobre Denúncias

Capacite sua organização com vídeos claros e impactantes que educam os funcionários sobre denúncias, promovem a responsabilidade e constroem uma cultura transparente.

Step 1
Escolha Seu Avatar de IA e Roteiro
Selecione um avatar de IA profissional e elabore seu roteiro para explicar claramente os princípios de denúncia, garantindo que sua mensagem seja transmitida com precisão usando a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen a partir do roteiro.
Step 2
Aplique Branding e Visuais
Enriqueça seu vídeo aplicando os controles de branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores, e integre visuais relevantes da biblioteca de mídia da HeyGen para reforçar os pontos-chave dos seus vídeos.
Step 3
Adicione Narrações e Legendas
Gere narrações claras e utilize o recurso de legendas da HeyGen para garantir que sua mensagem sobre o relato de irregularidades seja acessível e compreendida por todos.
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Exporte seu vídeo de conscientização finalizado no formato de proporção desejado usando as opções de exportação da HeyGen, pronto para fortalecer o Programa de Denúncia de Classe Mundial da sua organização.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos Rápidos de Atualização de Políticas

Gere clipes de vídeo concisos e envolventes para disseminar atualizações urgentes ou lembretes sobre leis de denúncia e protocolos internos de relato.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos eficazes de conscientização sobre denúncias?

A HeyGen permite que sua organização crie rapidamente vídeos convincentes de conscientização sobre denúncias usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Isso garante que você possa informar efetivamente os funcionários sobre o relato de irregularidades e promover a responsabilidade com conteúdo de nível profissional.

A HeyGen pode personalizar vídeos para Programas de Denúncia específicos?

Sim, a HeyGen permite controle total de branding, permitindo que você personalize os vídeos do seu programa de denúncia com logotipos, cores e mensagens específicas. Isso ajuda a reforçar o compromisso da sua organização com um Programa de Denúncia de Classe Mundial e a manter uma identidade de marca consistente.

Quais recursos tornam a HeyGen ideal para produzir conteúdo de treinamento sobre denúncias?

A HeyGen simplifica a produção de conteúdo de treinamento sobre denúncias com recursos robustos como texto-para-vídeo a partir de um roteiro e geração de narração. Isso facilita a educação da sua equipe sobre a lei de denúncia, má conduta e a importância de uma plataforma segura de relato de incidentes.

Como a HeyGen apoia a construção de uma Biblioteca de Vídeos abrangente para educação sobre denúncias?

A plataforma versátil da HeyGen ajuda você a construir uma Biblioteca de Vídeos abrangente para educação sobre denúncias, oferecendo vários modelos e fácil criação de conteúdo. Você pode produzir consistentemente vídeos informativos para promover um mundo transparente e garantir a compreensão do cenário legal em torno de fraudes e má conduta.

