Crie Vídeos de Integração de Programas de Bem-Estar com IA

Aumente o engajamento de novos contratados em programas de bem-estar. Crie vídeos de integração personalizados de forma eficiente com os avatares de IA da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um módulo de microaprendizagem dinâmico de 45 segundos como um vídeo de integração envolvente para todos os funcionários, explicando como utilizar aspectos específicos do programa de bem-estar para o bem-estar personalizado. A apresentação visual deve ser animada e clara, usando gráficos nítidos e sobreposições de texto para simplificar informações complexas, com o estilo de áudio sendo encorajador e fácil de seguir. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir do roteiro para garantir uma comunicação precisa e impactante dos benefícios.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos de integração de funcionários para equipes de RH apresentarem iniciativas chave de bem-estar durante a orientação inicial, destacando como esses programas contribuem para a satisfação geral dos funcionários e eficiência de custos. O design visual deve ser profissional, mas acolhedor, usando os Modelos e cenas da HeyGen para garantir uma aparência consistente e de alta qualidade, acompanhado por uma trilha sonora suave. Este vídeo comunicará efetivamente a proposta de valor dos programas de bem-estar em um formato breve e impactante.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de bem-estar de 75 segundos, impulsionado por IA, voltado para funcionários atuais e potenciais, compartilhando depoimentos inspiradores sobre o sucesso e a escalabilidade dos programas de bem-estar da empresa. O estilo visual e de áudio deve ser autêntico e motivacional, incorporando uma mistura de imagens realistas do banco de mídia/suporte de estoque da HeyGen para transmitir experiências genuínas, complementadas por música edificante. Este vídeo pretende construir confiança e encorajar uma participação mais ampla, mostrando benefícios do mundo real.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Integração de Programas de Bem-Estar

Crie facilmente vídeos de integração de programas de bem-estar impulsionados por IA que cativam novos contratados, simplificam processos de RH e promovem uma cultura empresarial saudável.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Selecione um Avatar de IA
Elabore um conteúdo atraente para o seu programa de bem-estar. Em seguida, escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para transmitir sua mensagem, tornando seus vídeos de treinamento de IA para integração de funcionários envolventes e relacionáveis.
2
Step 2
Aplique Sua Identidade de Marca
Personalize seu vídeo com controles de marca personalizados, incluindo o logotipo e as cores da sua empresa. Utilize modelos profissionais para garantir uma experiência de integração personalizada que esteja alinhada com a cultura da sua empresa.
3
Step 3
Adicione Visuais e Narração
Enriqueça seu vídeo usando a extensa biblioteca de mídia ou faça upload de seus próprios recursos. Gere narrações com som natural para criar vídeos de integração envolventes que comuniquem claramente os detalhes do programa de bem-estar para novos contratados.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Garanta acessibilidade adicionando legendas automáticas. Escolha a proporção desejada e exporte seus vídeos de integração de funcionários de alta qualidade, prontos para serem compartilhados com novos contratados e equipes de RH.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos de Bem-Estar para Novos Contratados

Traduza informações complexas de saúde e bem-estar em vídeos fáceis de entender e envolventes para a integração de novos funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar as equipes de RH a criar vídeos de integração de programas de bem-estar envolventes para novos contratados?

A HeyGen capacita as equipes de RH a criar rapidamente vídeos de integração de programas de bem-estar profissionais e envolventes. Utilizando avatares de vídeo de IA e um gerador de texto-para-vídeo, você pode facilmente transformar roteiros em conteúdo visualmente rico, promovendo uma cultura empresarial positiva e incentivando hábitos saudáveis desde o primeiro dia.

O que torna a HeyGen uma solução eficiente para escalar vídeos de integração de funcionários?

A HeyGen oferece uma escalabilidade incomparável para vídeos de integração de funcionários ao aproveitar a tecnologia de vídeo de IA. Nossa plataforma permite a criação e atualização rápida de conteúdo usando avatares de IA, reduzindo significativamente o tempo e os custos de produção, enquanto garante módulos de microaprendizagem consistentes e de alta qualidade para todos os novos contratados.

A HeyGen pode personalizar vídeos de bem-estar impulsionados por IA para refletir a marca da nossa empresa?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você personalize vídeos de bem-estar impulsionados por IA com o logotipo, cores e mensagens específicas da sua empresa. Isso garante que cada vídeo de integração personalizado se integre perfeitamente à cultura e aos programas de bem-estar existentes da sua empresa.

A HeyGen oferece modelos para vídeos de treinamento de IA adequados para a integração de funcionários?

Sim, a HeyGen apresenta uma variedade de modelos e cenas profissionais projetados para agilizar a criação de vídeos de treinamento de IA para a integração de funcionários. Esses modelos fornecem uma base sólida, permitindo que os usuários produzam rapidamente conteúdo impactante para novos contratados, mesmo sem experiência extensa em edição de vídeo.

