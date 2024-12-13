Crie Vídeos Envolventes de Visão Geral do Kit de Boas-Vindas Instantaneamente
Aumente o engajamento e a retenção de funcionários. Produza rapidamente vídeos de integração envolventes usando os modelos e cenas personalizáveis do HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Desenvolva um "vídeo de integração" informativo de 45 segundos especificamente projetado para membros da equipe remota, destacando os principais componentes do kit de boas-vindas físico. Este vídeo deve adotar um estilo visual limpo e instrutivo com sobreposições de texto claras, utilizando a funcionalidade de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro e legendas para garantir acessibilidade e clareza.
Produza um "vídeo de boas-vindas" dinâmico de 30 segundos direcionado a profissionais de RH que buscam aumentar significativamente o engajamento de novos funcionários. O estilo visual deve ser inspirador e energético, mostrando os valores da marca através dos modelos e cenas do HeyGen, complementado por filmagens de estoque atraentes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para criar uma impressão positiva imediata.
Desenhe um "vídeo de integração de funcionários" conciso de 50 segundos que sirva como um guia rápido para o kit de boas-vindas e os primeiros passos imediatos para novos membros da equipe. Empregue um estilo visual direto e orientado para a ação, utilizando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen para otimizar para várias plataformas internas, garantindo a entrega eficiente de informações essenciais.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento e a Retenção de Treinamento com IA.
Aproveite o vídeo de IA para tornar os kits de boas-vindas e o treinamento de integração mais interativos e memoráveis, melhorando a retenção de novos contratados.
Escalone Cursos de Integração para Alcance Global.
Produza facilmente um grande volume de vídeos de integração envolventes, garantindo a entrega consistente de informações para todos os novos contratados globalmente.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração de funcionários envolventes?
O gerador de vídeos de IA do HeyGen simplifica a produção de vídeos profissionais de integração de funcionários convertendo roteiros em conteúdo envolvente. Você pode aproveitar nossa extensa biblioteca de modelos de vídeos de integração para dar as boas-vindas rapidamente aos novos contratados, garantindo mensagens consistentes e integração da marca.
Quais são os principais benefícios de usar vídeo para vídeos de visão geral do kit de boas-vindas?
Utilizar vídeo para vídeos de visão geral do kit de boas-vindas aumenta significativamente o engajamento dos funcionários e ajuda os novos contratados a compreender rapidamente a cultura da empresa. Visuais envolventes e explicações claras levam a um melhor entendimento e podem melhorar a retenção de funcionários desde o primeiro dia.
Posso personalizar os vídeos de boas-vindas criados com o HeyGen para corresponder à marca da minha empresa?
Absolutamente, o HeyGen oferece controles de marca robustos para garantir que seus vídeos de boas-vindas se alinhem perfeitamente com a cultura da sua empresa. Você pode incorporar seu logotipo e cores da marca, e até mesmo usar avatares de IA personalizados para entregar mensagens personalizadas da sua equipe de liderança, tudo gerado a partir de texto-para-vídeo simples.
É possível converter documentos de treinamento existentes em vídeos de integração dinâmicos usando o HeyGen?
Sim, o HeyGen permite que você transforme facilmente documentos de treinamento estáticos em vídeos de integração dinâmicos. Nossa plataforma suporta a conversão de documentos para vídeo, tornando simples criar vídeos de instruções e conteúdo abrangente de integração apenas fornecendo seu roteiro ou texto existente.