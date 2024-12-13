Crie Vídeos Envolventes de Visão Geral do Kit de Boas-Vindas Instantaneamente

Aumente o engajamento e a retenção de funcionários. Produza rapidamente vídeos de integração envolventes usando os modelos e cenas personalizáveis do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um "vídeo de integração" informativo de 45 segundos especificamente projetado para membros da equipe remota, destacando os principais componentes do kit de boas-vindas físico. Este vídeo deve adotar um estilo visual limpo e instrutivo com sobreposições de texto claras, utilizando a funcionalidade de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro e legendas para garantir acessibilidade e clareza.
Prompt de Exemplo 2
Produza um "vídeo de boas-vindas" dinâmico de 30 segundos direcionado a profissionais de RH que buscam aumentar significativamente o engajamento de novos funcionários. O estilo visual deve ser inspirador e energético, mostrando os valores da marca através dos modelos e cenas do HeyGen, complementado por filmagens de estoque atraentes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para criar uma impressão positiva imediata.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um "vídeo de integração de funcionários" conciso de 50 segundos que sirva como um guia rápido para o kit de boas-vindas e os primeiros passos imediatos para novos membros da equipe. Empregue um estilo visual direto e orientado para a ação, utilizando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen para otimizar para várias plataformas internas, garantindo a entrega eficiente de informações essenciais.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Visão Geral do Kit de Boas-Vindas

Simplifique a experiência de novos contratados criando vídeos profissionais e envolventes de visão geral do kit de boas-vindas sem esforço com o HeyGen.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de visão geral do kit de boas-vindas. A capacidade de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" do HeyGen permite que você transforme seu texto diretamente em diálogo falado, iniciando a criação do seu vídeo de integração.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Visuais
Dê vida ao seu roteiro escolhendo entre uma biblioteca diversificada de "avatares de IA" para apresentar sua visão geral do kit de boas-vindas. Complete seu avatar escolhido com visuais adequados da biblioteca de mídia ou faça upload de seus próprios recursos.
3
Step 3
Personalize a Marca e a Voz
Reforce a identidade da sua empresa aplicando seu logotipo e cores da marca usando "Controles de marca (logotipo, cores)". Melhore a clareza com "Geração de narração" profissional para narração ou informações suplementares.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Kit de Boas-Vindas
Finalize seu vídeo adicionando "Legendas" para acessibilidade. Utilize "Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações" para gerar seu vídeo de visão geral do kit de boas-vindas no formato perfeito para qualquer plataforma, garantindo que seu vídeo de boas-vindas esteja pronto para novos contratados.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e Motive Novos Contratados com Vídeos de IA

Crie vídeos de boas-vindas inspiradores que transmitam efetivamente a cultura e os valores da empresa, promovendo uma experiência inicial positiva para novos funcionários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração de funcionários envolventes?

O gerador de vídeos de IA do HeyGen simplifica a produção de vídeos profissionais de integração de funcionários convertendo roteiros em conteúdo envolvente. Você pode aproveitar nossa extensa biblioteca de modelos de vídeos de integração para dar as boas-vindas rapidamente aos novos contratados, garantindo mensagens consistentes e integração da marca.

Quais são os principais benefícios de usar vídeo para vídeos de visão geral do kit de boas-vindas?

Utilizar vídeo para vídeos de visão geral do kit de boas-vindas aumenta significativamente o engajamento dos funcionários e ajuda os novos contratados a compreender rapidamente a cultura da empresa. Visuais envolventes e explicações claras levam a um melhor entendimento e podem melhorar a retenção de funcionários desde o primeiro dia.

Posso personalizar os vídeos de boas-vindas criados com o HeyGen para corresponder à marca da minha empresa?

Absolutamente, o HeyGen oferece controles de marca robustos para garantir que seus vídeos de boas-vindas se alinhem perfeitamente com a cultura da sua empresa. Você pode incorporar seu logotipo e cores da marca, e até mesmo usar avatares de IA personalizados para entregar mensagens personalizadas da sua equipe de liderança, tudo gerado a partir de texto-para-vídeo simples.

É possível converter documentos de treinamento existentes em vídeos de integração dinâmicos usando o HeyGen?

Sim, o HeyGen permite que você transforme facilmente documentos de treinamento estáticos em vídeos de integração dinâmicos. Nossa plataforma suporta a conversão de documentos para vídeo, tornando simples criar vídeos de instruções e conteúdo abrangente de integração apenas fornecendo seu roteiro ou texto existente.

