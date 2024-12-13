Absolutamente, o HeyGen oferece controles de marca robustos para garantir que seus vídeos de boas-vindas se alinhem perfeitamente com a cultura da sua empresa. Você pode incorporar seu logotipo e cores da marca, e até mesmo usar avatares de IA personalizados para entregar mensagens personalizadas da sua equipe de liderança, tudo gerado a partir de texto-para-vídeo simples.