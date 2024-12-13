A HeyGen oferece um extenso controle criativo para a criação de conteúdo de vídeo, incluindo avatares de AI, texto para vídeo a partir de roteiro e uma robusta biblioteca de mídia. Você também pode utilizar controles de branding para logotipos e cores, garantindo que seu vídeo teaser de evento ou qualquer outra produção esteja perfeitamente alinhado com sua marca.