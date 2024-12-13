Crie Vídeos de Boas-Vindas que Envolvem

Crie facilmente vídeos de boas-vindas animados e criativos com os modelos e cenas da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para novos ou antigos membros da equipe, visando uma estética corporativa moderna e elegante. O vídeo deve incorporar 'Modelos e cenas' personalizáveis para apresentar os valores da empresa ou destaques da equipe, complementados por uma 'Geração de narração' profissional da HeyGen, criando uma atmosfera profissional acolhedora e convidativa.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 20 segundos de 'Introdução para YouTube' para dar as boas-vindas aos assinantes que estão retornando, exibindo um estilo animado criativo com 'animações de texto' expressivas. Os visuais devem ser vibrantes e rápidos, apoiados por um jingle cativante e imagens de arquivo envolventes da 'Biblioteca de mídia/suporte de estoque' da HeyGen, estabelecendo um tom energético para novos conteúdos.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de boas-vindas de 60 segundos, sincero e emocionante, para uma comunidade ou clientes, empregando um estilo visual ilustrativo e sincero com música de fundo suave. Use um 'Avatar de IA' da HeyGen para transmitir uma mensagem calorosa, talvez incorporando toques pessoais ao incluir 'adicionar imagens' para fazer o público que retorna se sentir verdadeiramente apreciado.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Boas-Vindas

Crie vídeos de boas-vindas envolventes e personalizados rapidamente com as ferramentas intuitivas da HeyGen, tornando cada retorno memorável para seu público.

Step 1
Escolha um Modelo de Boas-Vindas
Comece selecionando entre nossa ampla gama de "Modelos e cenas" para encontrar os "modelos de vídeo" perfeitos para sua mensagem de boas-vindas, definindo o tom certo para seu público.
Step 2
Personalize Seus Visuais
Melhore seu vídeo adicionando "imagens" de nossa extensa "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" ou faça upload das suas próprias para personalizar sua mensagem de boas-vindas.
Step 3
Gere uma Narração
Dê vida ao seu roteiro utilizando nossa avançada "Geração de narração". Insira seu texto e escolha entre uma variedade de vozes de IA para criar uma "narração" profissional.
Step 4
Adicione Animações de Texto Envolventes
Torne sua mensagem dinâmica com "animações de texto" envolventes. Personalize o estilo e o tempo do seu texto para capturar a atenção e destacar informações importantes.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie mais cursos e alcance mais alunos

Desenvolva vídeos de 'boas-vindas' convidativos para seus cursos online, ampliando seu alcance e reengajando efetivamente estudantes globalmente.

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de boas-vindas envolventes?

A HeyGen permite que você crie vídeos de boas-vindas cativantes de forma fácil, usando uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis. Nosso editor de vídeo intuitivo permite adicionar elementos animados, animações de texto e personalizar o conteúdo para se adequar perfeitamente à sua mensagem.

Quais opções de personalização criativa estão disponíveis para meus vídeos animados?

Com a HeyGen, você pode personalizar totalmente seus vídeos animados incorporando vários elementos como animações de texto, música e imagens. Nossa plataforma oferece ferramentas para tornar seu conteúdo moderno, divertido e ilustrativo, garantindo um resultado animado único e criativo.

A HeyGen pode gerar rapidamente um vídeo de introdução profissional para YouTube?

Com certeza, a HeyGen simplifica o processo de geração de um vídeo de introdução profissional para YouTube. Utilize nossos avatares de IA e a função de texto para vídeo a partir de roteiro para produzir rapidamente introduções animadas de alta qualidade que capturam a atenção do seu público.

A HeyGen oferece recursos para melhorar a qualidade geral da produção dos meus vídeos criativos?

Sim, a HeyGen fornece recursos robustos para elevar a produção de seus vídeos criativos, incluindo geração avançada de narração e controles de branding. Adicione facilmente música, imagens e texto para garantir que seus vídeos sejam polidos e profissionais.

