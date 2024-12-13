Crie Facilmente Vídeos de Instrução para Classificação de Resíduos

Produza vídeos envolventes de classificação escolar para reduzir o desperdício de forma eficaz. Use os avatares de IA da HeyGen para orientações claras e consistentes.

573/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo prático e informativo de 60 segundos especificamente direcionado a alunos do ensino médio e funcionários da cantina, detalhando a correta separação de 'Resíduos da Cantina', com ênfase particular em 'restos de comida' para compostagem. O vídeo deve adotar uma abordagem visual clara e passo a passo usando exemplos do mundo real em um ambiente escolar, apresentando uma narração amigável, mas autoritária, explicando cada categoria. Aproveite a geração de narração da HeyGen para garantir um tom instrucional consistente e profissional ao longo de todo o vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo dinâmico de 30 segundos para toda a comunidade escolar, incluindo alunos, professores e funcionários, ilustrando o completo 'processo de separação de resíduos' em várias 'estações de separação de resíduos escolares'. Este vídeo deve utilizar uma abordagem visual em estilo infográfico, com gráficos modernos e limpos e uma trilha sonora animada e envolvente para manter os espectadores interessados. O design eficiente pode ser alcançado usando os Modelos e cenas da HeyGen, proporcionando um visual profissional e consistente para a rápida disseminação de informações chave.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo inspirador de 50 segundos voltado para alunos do ensino médio e membros do clube ecológico, demonstrando 'Como Classificar a Reciclagem na Escola' de forma eficaz e inspirando-os a ajudar a 'reduzir o desperdício'. O estilo visual e de áudio deve ser ligeiramente sério, mas esperançoso, mostrando o impacto ambiental positivo da classificação correta, usando um estilo documental com texto na tela reforçando as mensagens chave. Utilize o recurso de Legendas/legendas da HeyGen para garantir máxima acessibilidade e reforçar a terminologia complexa para todos os espectadores.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Instrução para Classificação de Resíduos

Capacite os alunos a classificar corretamente os resíduos com instruções em vídeo envolventes e claras para as lixeiras de reciclagem, compostagem e aterro da sua escola.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Avatar
Elabore um roteiro conciso detalhando o processo de classificação de resíduos da sua escola. Em seguida, selecione um "avatar de IA" profissional da HeyGen para apresentar seu conteúdo instrucional, garantindo uma mensagem clara e consistente.
2
Step 2
Adicione Visuais e Cenas
Enriqueça seu vídeo incorporando imagens ou filmagens relevantes da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" para ilustrar claramente diferentes estações de classificação de resíduos e materiais.
3
Step 3
Gere Narração e Voz
Transforme seu roteiro em áudio envolvente usando a "Geração de narração" da HeyGen. Isso garante que as instruções para classificar itens como resíduos orgânicos sejam claramente articuladas e compreendidas.
4
Step 4
Exporte Seus Vídeos de Classificação Escolar
Revise seu vídeo instrucional, fazendo os ajustes finais necessários. Utilize o recurso de "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen para preparar seus Vídeos de Classificação Escolar para várias plataformas de exibição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore a Educação e Conformidade com Resíduos

.

Utilize IA para criar vídeos de treinamento interativos e memoráveis sobre classificação de resíduos, aumentando significativamente o engajamento dos alunos e a adesão às diretrizes escolares.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de instrução envolventes para classificação de resíduos escolares?

A HeyGen permite que as escolas produzam facilmente vídeos instrucionais de alta qualidade usando avatares de IA e texto para vídeo a partir de um roteiro. Isso simplifica o processo de explicar a classificação de resíduos para vários materiais, incluindo materiais recicláveis e resíduos orgânicos, para alunos e funcionários.

As escolas podem personalizar seus vídeos de classificação de resíduos criados com a HeyGen para estações de resíduos específicas?

Absolutamente! A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você adicione o logotipo e as cores da sua escola para criar vídeos personalizados de classificação escolar. Isso garante consistência e torna as instruções do processo de classificação de resíduos facilmente reconhecíveis para suas estações de classificação de resíduos escolares específicas.

Quais recursos a HeyGen oferece para tornar os vídeos de classificação de resíduos acessíveis a todos os alunos?

A HeyGen fornece legendas automáticas e geração de narração em vários idiomas, tornando seus vídeos do processo de classificação de resíduos compreensíveis para populações estudantis diversas. Isso garante que todos possam aprender a classificar efetivamente os resíduos da cantina, compostagem e outros materiais.

Com que rapidez as escolas podem exportar vídeos de classificação de resíduos para diferentes plataformas usando a HeyGen?

A HeyGen suporta exportações rápidas com redimensionamento de proporção, permitindo que as escolas implantem rapidamente seus vídeos de instrução de classificação de resíduos em várias plataformas digitais. Isso facilita o compartilhamento de informações cruciais sobre reciclagem e redução de resíduos de forma eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo