De forma alguma; a HeyGen torna simples a criação de vídeos de alta qualidade explicando como separar a reciclagem. Com sua plataforma intuitiva de texto para vídeo e diversos avatares de IA, qualquer pessoa pode produzir conteúdo envolvente de separação de resíduos sem experiência prévia em edição de vídeo, mesmo para itens como uma caixa de papelão.