Os modelos de vídeo com tecnologia de IA do HeyGen são projetados para melhorar o treinamento de seus funcionários para qualquer sistema de gerenciamento de garantias. Utilize nossos Avatares de IA e cenas personalizáveis para produzir rapidamente tutoriais em vídeo envolventes que transmitam informações complexas de forma eficaz e consistente em toda a sua organização, melhorando a eficiência e compreensão geral.