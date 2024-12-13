Sim, a HeyGen torna a criação de vídeos instrutivos para a segurança dos funcionários simples, e os vídeos resultantes são fáceis de distribuir. Você pode exportar vídeos em vários formatos de proporção, tornando-os adequados para acesso online em plataformas de treinamento e streaming de vídeos de segurança, garantindo um amplo alcance para sua força de trabalho.