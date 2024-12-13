O HeyGen fornece recursos robustos, como um Gerador de Texto para Vídeo Gratuito e um Gerador de Legendas AI para simplificar sua produção de vídeo sem fins lucrativos. Essas ferramentas capacitam você a criar vídeos envolventes, garantindo acessibilidade ao vídeo e transmitindo sua mensagem de forma eficaz sem a necessidade de técnicas extensas de filmagem.